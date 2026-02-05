Bollywood Top 10: 3 बहनों के सुसाइड मामले पर सोनू सूद ने किया रिएक्ट, महिला सफाई कर्मचारी को रजनीकांत ने भेंट की सोने की चेन

Edited By suman prajapati, Updated: 05 Feb, 2026 06:12 PM



A-

A+

सुपरस्टार रजनीकांत अपने शानदार अभिनय के साथ साथ अपने बड़प्पन और दरियादिली से भी हमेशा फैंस का दिल जीतते हैं। हाल ही में रजनीकांत ने एक महिला सफाई कर्मचारी को अपने घर बुलाकर सोने की चेन से सम्मानित किया। इस पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आते ही...