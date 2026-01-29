अरिजीत सिंह के सिंगिंग से रिटायरमेंट के फैसले पर सोना मोहपात्रा ने किया रिएक्ट- 'पीछे हटना किसी अंत जैसा नहीं..

मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने मंगलवार को सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया और उनकी इस घोषणा ने सबको हैरान कर दिया। उनके इस फैसले पर यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं, हाल ही में सिंगर सोना मोहपात्रा ने अरिजीत का सपोर्ट...

मुंबई. मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने मंगलवार को सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया और उनकी इस घोषणा ने सबको हैरान कर दिया। उनके इस फैसले पर यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं, हाल ही में सिंगर सोना मोहपात्रा ने अरिजीत का सपोर्ट किया और कहा कि उन्होंने एक नई मिसाल पेश की है।

सोना मोहपात्रा ने सिंगर के इस कदम को पॉजिटिव बताते हुए कहा कि अरिजीत का प्लेबैक सिंगिंग से पीछे हटना किसी अंत जैसा नहीं है, बल्कि यह आजादी और नए सफर की शुरुआत है। यह उनका अपना पर्सनल फैसला है और इसके पीछे पर्सनल वजहें जरूर मजबूत होंगी। सोना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर करते हुए लिखा, 'खुद के लिए जगह बनाना, खुद को ढूंढना, अपनी शर्तों पर संगीत रचना और गाना यह एक बहादुरी का काम है।'

सोना का कहना है कि उनके इस फैसले से कई सिंगर्स को फायदा होगा। उन्होंने लिखा, 'आजकल कई अच्छे सुरों वाले सिंगर्स सिर्फ डेमो गाने तक ही सीमित रह जाते हैं। उन्हें असल में गाना गाने का मौका कम मिल पाता है। एक ही आवाज को बार-बार इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह आसान और सुरक्षित लगता है। डेमो सिंगर्स को पैसे नहीं मिलते, सिर्फ मौके का लालच दिया जाता है। कई बार म्यूजिक डायरेक्टर थक जाते हैं, और आखिर में वही पुरानी आवाज चुन लेते हैं।'



मोहपात्रा ने और आगे लिखा, 'अरिजीत, आपको सलाम! यह नया रास्ता आपको खुशी, संतोष और क्रिएटिविटी दे। हम इसे अलविदा जैसा क्यों देखें? अरिजीत संगीत बना रहे हैं, गायब नहीं हो रहे। हमें नई आवाजों, नए रंगों और नई कल्पनाओं से डर क्यों लगता है? क्या हम पूरी जिंदगी एक ही फ्लेवर की आइसक्रीम खाते रहना चाहते हैं?



अरिजीत सिंह ने किया था ये ऐलान

बता दें सिंगर अरिजीत सिंह ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने लिखा कि अब वे किसी भी नए प्लेबैक गाने को साइन नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस को धन्यवाद कहा और कहा कि ये सफर बहुत ही शानदार रहा। सिंगर ने साफ किया कि ये फैसला केवल एक वजह से नहीं, बल्कि कई वजहों से लिया गया है।

इसके अलावा अरिजीत ने अपने X प्रोफाइल पर भी इस बारे में बात करते हुए बताया कि वे नई चीजों पर ध्यान देना चाहते हैं। उनका कहना था कि वे जल्दी बोर हो जाते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने फैंस को विश्वास दिलाया कि वे म्यूजिक पूरी तरह से नहीं छोड़ रहे।