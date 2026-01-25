Bollywood Top 10: फेमस म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर अभिजीत मजूमदार का निधन, मौनी रॉय संग हुई बदसलूकी

मनोरंजन जगत से हाल ही में एक दिल तोड़ देने वाली खबर सामने आ रही हैं। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर अभिजीत मजूमदार अब इस दुनिया में नहीं रहे। काफी महीनों से बीमार अभिजीद जिंदगी की जंग हार गए और 25 जनवरी को इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। वहीं, हाल...

मुंबई. मनोरंजन जगत से हाल ही में एक दिल तोड़ देने वाली खबर सामने आ रही हैं। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर अभिजीत मजूमदार अब इस दुनिया में नहीं रहे। काफी महीनों से बीमार अभिजीद जिंदगी की जंग हार गए और 25 जनवरी को इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। वहीं, हाल ही में एक इवेंट में मौनी रॉय संग फोटो लेने आए उम्रदराज फैन ने एक्ट्रेस संग शर्मनाक हरकत कर दी, जिससे एक्ट्रेस काफी असहज हो गईं। इस घटना के बाद मौनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपना वह अनुभव साझा किया। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें...





कमर पर हाथ रखा, लो एंगल से बनाए वीडियो..दादा की उम्र के पुरुषों ने मौनी रॉय संग की बदसलूकी, आहत हुईं एक्ट्रेस



बॉलीवुड की खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार मौनी रॉय के दुनिया भर में लाखों फैंस हैं, जो हर दम उन्हें देखने और उनके साथ सेल्फी लेने का मौका ढूंढते रहते हैं। वहीं, हाल ही में एक इवेंट में एक्ट्रेस संग फोटो लेने आए एक उम्रदराज फैन ने एक्ट्रेस संग शर्मनाक हरकत कर दी, जिससे एक्ट्रेस काफी असहज हो गईं। इस घटना के बाद मौनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपना वह अनुभव साझा किया।







पुलिस ने केआरके को किया गिरफ्तार, रिहायशी इमारत पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग!

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान यानि केआरके जो अक्सर अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर चर्चा में रहते हैं, इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल, केआरके पर आरोप है कि उन्होंने 18 जनवरी को अंधेरी के ओशिवारा स्थित एक रिहायशी इमारत पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पुछताछ कर रही है।





26 वर्षीय फेमस इंफ्लुएंसर और सिंगर की अचानक मौत, अपार्टमेंट में मृत अवस्था में मिलीं लूला लहफा



सोशल मीडिया पर हाल ही में एक फेमस इंफ्लुएंसर और सिंगर की मौत की खबर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इंडोनेशिया की मशहूर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और सिंगर लूला लहफा का निधन हो गया है।लूला 23 जनवरी को साउथ जकार्ता स्थित एसेंस धर्मवांग्सा कॉम्प्लेक्स में अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गईं। इस खबर ने सामने आते ही उनके फैंस और फॉलोअर्स को गहरे सदमे में डाल दिया है।



नहीं रहे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर अभिजीत मजूमदार, कई महीनों से थे बीमार

मनोरंजन जगत से हाल ही में एक दिल तोड़ देने वाली खबर सामने आ रही हैं। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर अभिजीत मजूमदार अब इस दुनिया में नहीं रहे। काफी महीनों से बीमार अभिजीद जिंदगी की जंग हार गए और 25 जनवरी को इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। 54 साल की उम्र में कंपोजर के निधन की खबर से म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है और उनके फैंस भी काफी भावुक नजर आ रहे हैं।





माही विज ने पूरा किया अपनी नन्हीं जान का बड़ा सपना, आंखों के तारे के लिए खरीदी 50 लाख की मिनी कूपर

टीवी एक्ट्रेस माही विज पति व एक्टर जय भानुशाली से तलाक के बाद टूटकर घर नहीं बैठीं, बल्कि और मजबूत होकर दुनिया के सामने आई हैं। लोगों ने जय संग 15 साल की शादी टूटने के बाद माही को तोड़ने की खूब कोशिश की और उन्हें लेकर कई तरह की फालतू बातें की, लेकिन एक्ट्रेस ने लोगों की हर बात का जवाब हर नई अचीवमेंट से दिया। तलाक के बाद माही ने पहले अपने लिए एक कार खरीदी, फिर नए अपार्टमेंट की झलक फैंस के साथ शेयर की और अब उन्होंने अपनी लाडली बेटी तारा को एक लग्जरी गिफ्ट दिया है, जिसके बाद फिर से उन्हें ट्रोल करने वालों की आंखें खुली और मुंह बंद रह गए हैं।

विदेशी धरती में भी भारतीय संस्कार! लंदन वाले घर में विराट-अनुष्का ने करवाई पूजा, सामने आई आध्यात्मिक झलक



बी-टाउन और खेल जगत के पावर कपल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जहां अपनी शानदार केमिस्ट्री के लिए फैंस का दिल जीतते हैं, वहीं फैंस को उनका धार्मिक अंदाज भी काफी पसंद आता है। दोनों को अक्सर अपने प्रोफेशन से परे भगवान की भक्ति में लीन देखा जाता है, जहां वे हमेशा फैंस का दिल जीत लेते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर इस पावर कपल की एक नई तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।





'बेड पर दूसरी लड़की के साथ पकड़े गए थे पलाश मुच्छल..तो इस वजह से टूटी स्मृति संग शादी! हुआ बड़ा खुलासा



संगीतकार पलाश मुच्छल पिछले काफी समय से सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले क्रिकेटर स्मृति मंधाना संग टूटी शादी और फिर 40 लाख की धोखाधड़ी के आरोप। हाल ही में एक प्रोड्यूसर विज्ञान माने ने पलाश के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए पुलिस केस दर्ज करवाया था, जिसपर कार्यवाही की जा रही है। वहीं, इस मामले के बीच विज्ञान ने संगीतकार को लेकर एक और शॉकिंग खुलासा किया है।



भाड़ में जाओ..नूपुर सेनन संग मैचिंग कर ट्रोल हुईं ननद का करारा जवाब, कहा- मेरा आउटफिट कई महीनों पहले तैयार हुई थी



एक्ट्रेस नूपुर सेनन की ननद स्टेबी बेन इस वक्त काफी सुर्खियों में हैं या कहें कि लोगों के निशाने पर हैं। दरअसल, स्टेबी को भैय्या स्टेबिन बेन की वेडिंग रिसेप्शन में भाभी नूपुर से मैचिंग आउटफिट पहनने के लिए ट्रोल किया जा रहा है। नूपुर ने अपनी रिसेप्शन में मैरून कलर का गाउन पहना था और उनकी ननद स्टेबी बेन भी सेम कलर के आउटफिट में नजर आई थीं। ऐसे में लगातार ट्रोलिंग का शिकार हो रही नूपुर की नदद ने अब हाल ही में अपनी चुप्पी तोड़ी है और मामले पर रिएक्ट किया है।

ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला..11वीं सालगिरह पर सोहा ने यूं जाहिर किया पति के लिए प्यार



बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा और सादगी भरे कपल्स में शुमार सोहा अली खान और कुणाल खेमू की आज वेडिंग एनिवर्सरी है। 25 जनवरी को ये कपल अपनी 11वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके को और भी यादगार बनाते हुए सोहा अली खान ने अपने पति कुणाल खेमू के लिए एक बेहद भावुक और प्यार से भरा पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।

खिट-पिट से अच्छा है अलग रहो..सोहेल खान से तलाक के 4 साल बाद बोलीं सीमा सचदेह

सलमान खान के छोटे भाई व एक्टर सोहेल खान और सीमा सचदेह ने साल 2022 में अपने रास्ते अलग कर लिए थे और तलाक की घोषणा कर हर किसी को चौंका दिया था। वहीं, अब तलाक के 4 साल बाद हाल ही में सीमा ने अपनी पर्सनल लाइफ और बच्चों को लेकर खुलकर बात की, जिसके बाद वह खूब सुर्खियां बटोर रही हैं।