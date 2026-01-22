एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों के सवाल के बाद गोविंदा के दावे पर भांजे कृष्णा ने किया रिएक्ट- 'उनके विचार नेक्स्ट लेवल के हैं'

बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक दो शादियों के टूटने के बाद अब गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं। दोनों को अक्सर पब्लिक प्लेस पर हाथों में...

मुंबई. बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक दो शादियों के टूटने के बाद अब गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं। दोनों को अक्सर पब्लिक प्लेस पर हाथों में हाथ थामे देखा जाता है। वहीं, हाल ही में आमिर ने गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर अपने दिल के जज्बात जाहिर किए।

एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा कई बार एक्टर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर खुलकर बोलती नजर आईं है। साथ ही वो अपने अंदर के दर्द को भी जाहिर करती दिखी हैं। वहीं, हाल ही में गोविंदा से जब इन सब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भांजे कृष्णा अभिषेक का नाम लेते हुए कहा कि अगर आप कृष्णा के टेलीविज़न शो के फैन हैं, तो आप देखेंगे कि राइटर अक्सर उससे ऐसी बातें बुलवाते हैं जिनसे मुझे अपमानित महसूस होता है। मैंने कृष्णा को सावधान रहने के लिए कहा है। वहीं, अब गोविंदा की इस टिप्पणी पर कृष्णा ने रिएक्ट किया है।





हाल ही में जब कृष्णा से गोविंदा के इस कमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- 'मैं गोविंदा मामा से प्यार करता हूं और उनकी इज्जत करता हूं। वो एक लेजेंड हैं, और उनकी सोच नेक्स्ट लेवल की है।'

कृष्णा ने आगे कहा- 'हो सकता है कि यही वजह हो कि वो चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं। एक ही बात अलग-अलग लोगों को पॉजिटिव या सरकास्टिक लग सकती है, मैं इसे पॉजिटिव तरीके से लेता हूं।'



बता दें, काफी सालों तक गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन अब दोनों परिवारों की अनबन खत्म हो गई है।काफी समय पहले एक बातचीत में सुनीता ने साफ किया था कि 2016 से परिवार के सभी लोगों के बीच जो रिश्ते खराब हो गए थे। वे अब ठीक हो गए हैं। कृष्णा मेरे साथ बड़ा हुआ है। विनय, डंपी और मेरे जीजा के बेटे के साथ. मेरे लिए वे सब मेरे बच्चे हैं।मैंने पुरानी सारी बातें भुला दी हैं। अब मैं बस चाहती हूं कि सभी बच्चे हंसें, खेलें और खुश रहें। मैं सभी को आशीर्वाद देती हूं।