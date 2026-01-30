'मेरा कोई लेना-देना नहीं..'हेरा फेरी 3' में हो रही देरी पर परेश रावल ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'ये अक्षय और मेकर्स के बीच टेक्निकल ईश्यू..

एक्टर परेश रावल पिछले काफी समय से फिल्म हेरा फेरी के तीसरे पार्ट को लेकर सुर्खियों में हैं। कुछ समय पहले खबरें आई थीं कि परेश रावल ने प्रोमो शूट करने के बाद फिल्म बीच में छोड़ दी है। उनके इस फैसले ने फैंस का दिल तोड़ दिया था। हालांकि, बाद में उन्हें...

मुंबई. एक्टर परेश रावल पिछले काफी समय से फिल्म हेरा फेरी के तीसरे पार्ट को लेकर सुर्खियों में हैं। कुछ समय पहले खबरें आई थीं कि परेश रावल ने प्रोमो शूट करने के बाद फिल्म बीच में छोड़ दी है। उनके इस फैसले ने फैंस का दिल तोड़ दिया था। हालांकि, बाद में उन्हें फिल्म के लिए मना लिया गया और वो फिर से फिल्म में आ गए हैं। वहीं, अब हाल ही में परेश में इस फिल्म की शूटिंग में हो रही देरी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।



हाल ही में परेश रावल ने हेरा फेरी 3 की शूटिंग डिले होने की खबरों पर रिएक्ट करते हुए कहा, 'ये सब जो बीच में हुआ कि अक्षय कुमार ने मुझ पर 25 करोड़ का मुकदमा किया। वो सब ठीक है यार। ये कछुआ छाप अगरबत्ती। ये देरी प्रोड्यूसर और अक्षय कुमार के बीच कुछ टेक्निकल ईश्यू की वजह है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब उनके बीच चीजें ठीक होंगी, तो मुझे सिर्फ पेपर्स साइन करने हैं।'

बता दें कि पिछले साल मई में परेश ने हेरा फेरी 3 से अलग होने की घोषणा की थी. इसके तुरंत बाद, अक्षय कुमार ने अपने बैनर केप ऑफ गुड फिल्म्स के जरिए फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक मुकदमा दायर किया. हालांकि, बाद में परेश ने फिल्म में वापसी कंफर्म की. फिल्म को प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं.

बता दें, फिल्म का पहला पार्ट 2000 में रिलीज हुआ था। इस फिल्म में परेश बाबूराव गणपतराव आप्टे, अक्षय राजू और सुनील श्याम के रोल में नजर आए थे। वहीं, फिल्म का दूसरा पार्ट 2006 में आया था। अब दर्शकों को बस हेरा फेरी 3 के रिलीज होने का इंतजार है।