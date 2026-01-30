Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 'मेरा कोई लेना-देना नहीं..'हेरा फेरी 3' में हो रही देरी पर परेश रावल ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'ये अक्षय और मेकर्स के बीच टेक्निकल ईश्यू..

'मेरा कोई लेना-देना नहीं..'हेरा फेरी 3' में हो रही देरी पर परेश रावल ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'ये अक्षय और मेकर्स के बीच टेक्निकल ईश्यू..

Edited By suman prajapati, Updated: 30 Jan, 2026 11:59 AM

paresh rawal breaks his silence on the delay in hera pheri 3

एक्टर परेश रावल पिछले काफी समय से फिल्म हेरा फेरी के तीसरे पार्ट को लेकर सुर्खियों में हैं। कुछ समय पहले खबरें आई थीं कि परेश रावल ने प्रोमो शूट करने के बाद फिल्म बीच में छोड़ दी है। उनके इस फैसले ने फैंस का दिल तोड़ दिया था। हालांकि, बाद में उन्हें...

मुंबई. एक्टर परेश रावल पिछले काफी समय से फिल्म हेरा फेरी के तीसरे पार्ट को लेकर सुर्खियों में हैं। कुछ समय पहले खबरें आई थीं कि परेश रावल ने प्रोमो शूट करने के बाद फिल्म बीच में छोड़ दी है। उनके इस फैसले ने फैंस का दिल तोड़ दिया था। हालांकि, बाद में उन्हें फिल्म के लिए मना लिया गया और वो फिर से फिल्म में आ गए हैं। वहीं, अब हाल ही में परेश में इस फिल्म की शूटिंग में हो रही देरी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

 

 


हाल ही में परेश रावल ने हेरा फेरी 3 की शूटिंग डिले होने की खबरों पर रिएक्ट करते हुए कहा, 'ये सब जो बीच में हुआ कि अक्षय कुमार ने मुझ पर 25 करोड़ का मुकदमा किया। वो सब ठीक है यार। ये कछुआ छाप अगरबत्ती। ये देरी प्रोड्यूसर और अक्षय कुमार के बीच कुछ टेक्निकल ईश्यू की वजह है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब उनके बीच चीजें ठीक होंगी, तो मुझे सिर्फ पेपर्स साइन करने हैं।'

और ये भी पढ़े

 

 

बता दें कि पिछले साल मई में परेश ने हेरा फेरी 3 से अलग होने की घोषणा की थी. इसके तुरंत बाद, अक्षय कुमार ने अपने बैनर केप ऑफ गुड फिल्म्स के जरिए फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक मुकदमा दायर किया. हालांकि, बाद में परेश ने फिल्म में वापसी कंफर्म की. फिल्म को प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं. 

बता दें, फिल्म का पहला पार्ट 2000 में रिलीज हुआ था। इस फिल्म में परेश बाबूराव गणपतराव आप्टे, अक्षय राजू और सुनील श्याम के रोल में नजर आए थे। वहीं, फिल्म का दूसरा पार्ट 2006 में आया था। अब दर्शकों को बस हेरा फेरी 3 के रिलीज होने का इंतजार है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!