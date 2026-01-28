रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 ने जीता मनु भाकर का दिल, बताया ‘धमाकेदार’

रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 का देश की बेटियों को बचाने का सशक्त और झकझोर देने वाला संदेश कई विचारशील और प्रभावशाली हस्तियों से गहराई से जुड़ रहा है।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 का देश की बेटियों को बचाने का सशक्त और झकझोर देने वाला संदेश कई विचारशील और प्रभावशाली हस्तियों से गहराई से जुड़ रहा है। 23 वर्षीय भारतीय शूटिंग आइकन मनु भाकर — जो एक ही ओलंपिक खेलों में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं — अब इस बेहद अहम फिल्म के समर्थन में सामने आई हैं।

मनु ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए लिखा, “मर्दानी जैसी फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि हम सिर्फ़ दर्शक बनकर नहीं रह सकते। इंसान होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाना ज़रूरी है। लड़कियों की सुरक्षा आज भी और हमेशा सबसे बड़ी ज़रूरत रहेगी। लड़कियों को आगे बढ़ने, अपने सपनों को साकार करने और खुश रहने के लिए सुरक्षित माहौल चाहिए। मुझे मर्दानी की सभी फिल्में हमेशा से पसंद रही हैं, लेकिन मर्दानी 3 तो पूरी तरह से धमाकेदार लग रही है! 🔥🔥”

2024 ओलंपिक में मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनीं। इसके बाद उन्होंने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भी कांस्य पदक हासिल किया, जिससे वह एक ही ओलंपिक खेलों में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गईं। मनु वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय भी हैं।

रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 इंटरनेट पर छा गई है और हर तरफ़ से इसे सर्वसम्मत सराहना मिल रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर केंद्रित इस प्रशंसित फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी अब हमारे देश में निम्न-आय वर्ग की 8–9 साल की मासूम बच्चियों के अपहरण जैसे गंभीर मुद्दे को उजागर करेगी, जिन्हें एक विशेष कारण से निशाना बनाया जाता है।

यश राज फिल्म्स द्वारा मर्दानी 3 का ट्रेलर रिलीज़ होते ही यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चर्चा बन गया है। रानी मुखर्जी को हर ओर से एकमत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि वह एक बार फिर अपनी बेहद लोकप्रिय भूमिका — शिवानी शिवाजी रॉय — में लौट रही हैं। एक निडर पुलिस अधिकारी के रूप में, वह समय के खिलाफ दौड़ लगाते हुए 93 लापता बच्चियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती हैं।

अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित, मर्दानी 3 सामाजिक रूप से प्रासंगिक सिनेमा की फ्रेंचाइजी परंपरा को आगे बढ़ाती है। जहाँ मर्दानी ने मानव तस्करी की भयावह सच्चाई को उजागर किया और मर्दानी 2 ने व्यवस्था को चुनौती देने वाले एक सीरियल रेपिस्ट की विकृत मानसिकता को दिखाया, वहीं मर्दानी 3 हमारे समाज की एक और अंधेरी और क्रूर सच्चाई से पर्दा उठाती है, जिससे इस फ्रैंचाइज़ी की प्रभावशाली और मुद्दा-आधारित कहानी कहने की विरासत और मजबूत होती है।

मर्दानी भारत की एकमात्र हिट महिला-प्रधान फ्रेंचाइजी है और देश की एकमात्र महिला-प्रधान पुलिस फ्रेंचाइजी भी। मर्दानी 3 , 30 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के साथ रानी मुखर्जी अपने शानदार करियर के 30 वर्ष भी पूरे कर रही हैं — एक ऐसा ऐतिहासिक पड़ाव जिसने पूरे फिल्म उद्योग को उनकी विरासत का जश्न मनाने के लिए एकजुट कर दिया है।