रानी मुखर्जी की फैन हुईं अनुष्का शर्मा, 'मर्दानी 3' के लिए की सराहना, कहा-देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं

एक्ट्रेस रानी मुखर्जी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘मर्दानी 3’ को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनकी फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है और रानी मुखर्जी की दमदार वापसी की खूब तारीफ हो रही...

मुंबई. एक्ट्रेस रानी मुखर्जी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘मर्दानी 3’ को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनकी फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है और रानी मुखर्जी की दमदार वापसी की खूब तारीफ हो रही है। इसी बीच एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी ‘मर्दानी 3’ का ट्रेलर देखा और एक पोस्ट शेयर कर फिल्म के लिए अपनी उत्सुकता जाहिर की है।

अनुष्का शर्मा ने जताई खुशी

अनुष्का शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ‘मर्दानी 3’ का ट्रेलर शेयर करते हुए रानी मुखर्जी की जमकर सराहना की। उन्होंने लिखा-, 'बधाई हो रानी, मैंने हमेशा आपके काम और आप जो कुछ भी करती हैं उसमें आपकी ग्रेस की तारीफ की है। आपके लिए आगे जो कुछ भी है, उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। मैं आपकी इसलिए ही फैन भी हूं।'

अनुष्का का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और यूजर्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं, दर्शक भी इस फिल्म की रिलीज का ब्रेसरी से इंतजार कर रहे हैं।

ट्रेलर से बढ़ा फैंस का क्रेज

‘मर्दानी 3’ का ट्रेलर में रानी मुखर्जी एक बार फिर निडर और बेखौफ आईपीएस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आ रही हैं। उनका सशक्त अवतार और गंभीर विषय फिल्म को और ज्यादा प्रभावशाली बनाता है।



हिट फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी

बता दें, ‘मर्दानी’ फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2014 में हुई थी, जिसमें मानव तस्करी जैसे गंभीर मुद्दे को उठाया गया था। वहीं ‘मर्दानी 2’ में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर फोकस किया गया। अब ‘मर्दानी 3’ भी इसी मजबूत सामाजिक संदेश को आगे बढ़ाते हुए दर्शकों के सामने आ रही है। इस फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है। यह फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।