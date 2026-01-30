Main Menu

8वीं बार पिता बनने जा रहे मार्क एंथोनी, आकांक्षा अवस्थी पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप..पढ़ें मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें

Edited By suman prajapati, Updated: 30 Jan, 2026 06:13 PM

marc anthony to akanksha awasthi read top entertainment news

भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी और उनके पति विवेक कुमार उर्फ अभिषेक कुमार सिंह चौहान पर करोड़ों रुपये की ठगी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। एक व्यापारी की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी...


मुंबई. भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी और उनके पति विवेक कुमार उर्फ अभिषेक कुमार सिंह चौहान पर करोड़ों रुपये की ठगी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। एक व्यापारी की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, हॉलीवुड के फेमस सिंगर मार्क एंथोनी की तरफ से हाल ही में गुड न्यूज सामने आई है। 57 साल के मार्क जल्द ही 8वें बच्चे के पिता बनने जा रहे हैं। उनकी 26 साल की बीवी नादिया फरेरा प्रेग्नेंट हैं। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें...



एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी और उनके पति पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप, भारी मुनाफे का झांसा देकर ठगे 11.5 Cr

भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी ठगी के मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। आकांक्षा और उनके पति विवेक कुमार उर्फ अभिषेक कुमार सिंह चौहान पर करोड़ों रुपये की ठगी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। एक व्यापारी की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
 

अजित पवार के निधन के शोक में रंग दे बसंती के मेकर्स ने टाली स्पेशल स्क्रीनिंग

राकेश ओमप्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी ‘रंग दे बसंती’ को 26 जनवरी को रिलीज हुए 20 साल पूरे हो गए हैं। इस खुशी में मेकर्स फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखने वाले थे, लेकिन इसी बीच देश के लिए दुखद खबर सामने आई। पूर्व लोकसभा सांसद अजित पवार के अचानक निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। इस दुखद घटना को देखते हुए फिल्म के निर्माताओं ने ‘रंग दे बसंती’ की प्रस्तावित स्पेशल स्क्रीनिंग को  टालने का फैसला लिया है। 


8वीं बार पिता बनने जा रहे 57 साल के मार्क एंथोनी, वेडिंग एनिवर्सरी पर 31 साल छोटी बीवी नादिया संग सुनाई खुशखबरी

हॉलीवुड के फेमस सिंगर मार्क एंथोनी की तरफ से हाल ही में गुड न्यूज सामने आई है। 57 साल के मार्क जल्द ही 8वें बच्चे के पिता बनने जा रहे हैं। उनकी 26 साल की बीवी नादिया फरेरा प्रेग्नेंट हैं। यह खुशखबरी कपल ने खुद अपनी तीसरी वेडिंग एनिवर्सिरी पर फैंस के साथ साझा की है।
 
 
बायोपिक के बाद परिणीति ने साइना को इंस्टा पर अनफॉलो! अब तोड़ी चुप्पी, कहा-ऐसा नहीं कि हम दोस्त बन गए थे

साल 2021 में परिणीति चोपड़ा की फिल्म 'साइना' रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने  बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी साइना नेहवाल का किरदार निभाया था। फिल्म में एक्ट्रेस के किरदार को खूब सराहना मिली थी। हालांकि, फिल्म रिलीज के बाद चर्चा उठी थी कि परिणीति ने इस बायोपिक के बाद साइना को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। दोनों एक-दूसरे को फॉलो नहीं करती हैं। वहीं, हाल ही में रियल लाइफ साइना ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

 

अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट के फैसले से उदास गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा, कहा- हमें आपकी वापसी की जरुरत है
 
फेमस प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने बीते मंगलवार सिंगिंग से अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, जिसने हर किसी को शॉक्ड कर दिया था। हालांकि, कई सेलेब्रिटी उनके इस फैसले की सराहना भी करते नजर आए थे। वहीं, अब हाल ही में गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा सिंगर अरिजीत सिंह के सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने की खबर से इमोशनल हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया अपनी बात रखते हुए कहा कि हम उन्हें वापस चाहते हैं।


वो 'धुरंधर' देखकर रो रहे थे..सारा ने बताया मूवी देखने के बाद क्या था पेरेंट्स का रिएक्शन 
बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अर्जुन फिल्म ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद काफी सुर्खियों में हैं। फिल्म में उनके यालिना जमाली के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। इस फिल्म के बाद अब वह अपनी अगली तेलुगू फिल्म ‘यूफोरिया’ की तैयारी में बिजी हैं। इसी बीच हाल ही में सारा ने बताया कि जब उनके पेरेंट्स ने ‘धुरंधर’ देखी तो उनका क्या रिएक्शन था।

'स्टार होकर भी आम इंसान जैसे..सोमी अली ने खुलकर की संजय दत्त की तारीफ, कहा- उनके साथ काम करना सपने जैसा था
 
90 के दशक की एक्ट्रेस सोमी अली अक्सर किसी न किसी वजह को लेकर चर्चा में रहती हैं। अपने करियर में सोमी कई सुपरस्टार्स संग काम कर चुकी हैं। पहली फिल्म ‘दिल तो खोया है’ में उन्हें एक्टर संजय दत्त के साथ काम करने का मौका मिला था और इसके बाद भी दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। वहीं, हाल ही में सोमी ने एक पोस्ट शेयर कर संजय दत्त की तारीफों के पुल बांधे और उन्हें दिल से जुड़ा इंसान बताया।

 

बेटी के बाद अब जुड़वा बच्चों का स्वागत करेंगे सुपरस्टार राम चरण! महज कुछ घंटों में गूंजेगी किलकारियां
 

साउथ सुपरस्टार राम चरण जल्द ही दूसरे बच्चे के पिता बनने वाले हैं।  उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी अपनी प्रेग्नेंसी के आखिरी पड़ाव पर हैं और  जल्द ही दूसरे बेबी को जन्म देंगी। खबरें ये भी हैं कि राम चरण और उपासना जुड़वा बच्चों का स्वागत करने वाले हैं, जिससे उनका परिवार और भी बड़ा होने जा रहा है। कपल ने 23 अक्टूबर 2025 को दूसरी प्रेग्नेंसी की जानकारी फैंस के साथ शेयर की थी, लेकिन उस समय डिलीवरी की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। वहीं, अब उपासना की डिलीवरी डेट भी सामने आई है।

 

गौरव खन्ना संग अनबन की खबरों पर वाइफ आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी, कहा-लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया

टीवी रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हते हैं। हाल ही में गौरव की बीवी आकांक्षा चमोला संग अनबन की खबरें सामने आई थीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों का रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है। वहीं, इन सब अफवाहों पर गौरव की वाइफ आकांक्षा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।
 

'दलदल' की रिलीज के दिन भूमि पेडनेकर ने किए स्वर्ण मंदिर के दर्शन, लैपटॉप पर अपनी सीरीज़ देखती नजर आईं एक्ट्रेस

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर इन दिनों अपनी नई वेब सीरीज ‘दलदल’ को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसकी स्ट्रीमिंग आज से अमेज़न प्राइम वीडियो पर शुरू हो चुकी है। रिलीज़ के खास दिन पर भूमि ने आध्यात्मिक अंदाज़ में शुरुआत की और अमृतसर स्थित पवित्र स्वर्ण मंदिर पहुंचकर माथा टेका। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर अपने जज़्बात भी जाहिर किए।

