'दलदल' की रिलीज के दिन भूमि पेडनेकर ने किए स्वर्ण मंदिर के दर्शन, लैपटॉप पर अपनी सीरीज़ देखती नजर आईं एक्ट्रेस

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर इन दिनों अपनी नई वेब सीरीज ‘दलदल’ को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसकी स्ट्रीमिंग आज से अमेज़न प्राइम वीडियो पर शुरू हो चुकी है। रिलीज़ के खास दिन पर भूमि ने आध्यात्मिक अंदाज़ में शुरुआत की और अमृतसर स्थित पवित्र स्वर्ण मंदिर पहुंचकर माथा टेका। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर अपने जज़्बात भी जाहिर किए।



भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों और एक वीडियो की एक झलक शेयर की है। पहली तस्वीर में वह स्वर्ण मंदिर में दर्शन करती नजर आ रही हैं। एक अन्य तस्वीर में वह लैपटॉप पर अपनी सीरीज़ ‘दलदल’ देखते हुए मुस्कुराती दिखती हैं। इसके अलावा उन्होंने पूरी कास्ट के साथ तस्वीर, क्लैपबोर्ड के पीछे चेहरा छुपाए एक कैंडिड शॉट और शूटिंग से जुड़े कई यादगार पल भी शेयर किए।

सीरीज़ के एक गंभीर सीन की तस्वीर जिसमें भूमि रीटा फरेरा IPS के किरदार में नजर आ रही हैं। एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और शूट के 65वें दिन की हार्ड कॉपी भी शामिल है। आखिरी वीडियो में स्वर्ण मंदिर की भव्यता और शांति साफ नजर आती है।



इन तस्वीरों के साथ भूमि ने कैप्शन में लिखा-सब्र.शुक्र 🤍 पिछले साल ने मुझे खुद के साथ बैठने को कहा। शक के साथ। खामोशी के साथ। उन सवालों के साथ जिनके जवाब मेरे पास अभी तक नहीं थे। इसने मुझसे डर को भूलने और धीरे-धीरे, प्यार से, खुद से फिर से प्यार करना सीखने को कहा। सेट पर लंबे दिनों, सेट से बाहर नाज़ुक पलों, यूनिवर्स से की गई फुसफुसाती प्रार्थनाओं और काम में पक्के विश्वास के बीच, मैं आगे बढ़ती रही। इसलिए नहीं कि मैं निडर थी, बल्कि इसलिए कि मुझे अब भी विश्वास था।

एक्ट्रेस ने आगे लिखा- दलदल उसी जगह से आया है। कमज़ोरी से। भरोसे से। उस रास्ते पर भी आगे बढ़ने का चुनाव करने से, जब रास्ता अनिश्चित लगता है। आज, मैं यह काम आपके सामने कृतज्ञता, विनम्रता और खुले दिल से पेश करती हूं। प्यार के लिए तैयार। सीखने के लिए तैयार। आगे जो भी आएगा, उसके लिए तैयार।



अपने नोट के अंत में भूमि ने सभी से प्राइम वीडियो पर अपनी सीरीज दलदल देखने की गुजारिश की है।

