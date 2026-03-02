Main Menu

‘तुम्बाड’ यूनिवर्स का विस्तार, मच अवेटेड सीक्वल में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 02 Mar, 2026 03:38 PM

tumbaad universe expands nawazuddin siddiqui to star in much awaited sequel

तुम्बाड के अगले अध्याय को एक नई और दमदार ताकत मिल गई है। जी हां, मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब 'तुम्बाड 2' में नज़र आएंगे।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। तुम्बाड के अगले अध्याय को एक नई और दमदार ताकत मिल गई है। जी हां, मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब 'तुम्बाड 2' में नज़र आएंगे। इस कल्ट फ्रैंचाइज़ी के लिए यह एक बड़ी बात है। उनका इस फिल्म से जुड़ना एक साहसिक कदम है और मेकर्स इस यूनिवर्स को और ज्यादा गहरा और दिलचस्प बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
 
अपनी लेयर्ड, अनप्रेडिक्टेबल और इमोशनल एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले नवाज़ुद्दीन इस सीक्वल की कहानी में ज़बरदस्त गहराई लाएंगे। हालाँकि उनके किरदार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि वो फिल्म की कहानी में एक बहुत ज़रूरी रोल निभाएंगे, जो दर्शकों को मनोवैज्ञानिक रूप से झकझोर देगा और उनके नैतिक मूल्यों को चुनौती देगा।
 
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, “मैं 'तुम्बाड' की ऑरिजिनैलिटी और उसकी माहौल बनाने वाली कहानी का हमेशा से मुरीद रहा हूँ। जब सोहम ने मुझे सीक्वल का विज़न बताया, तो मुझे कहानी पसंद आई और मैं इस सफ़र में उनके साथ जुड़ गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट पर सोहम शाह और पेन स्टूडियो के साथ काम करना वाकई एक्साइटिंग है। मैं जो किरदार निभा रहा हूँ, उसमें कई परतें हैं, और मैं इतनी पैशनेट टीम के साथ इस इम्मर्सिव यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक हूँ।”

जल्द ही शूटिंग शुरू होने के साथ, 'तुम्बाड 2' आने वाले समय की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन रही है। और अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के आधिकारिक तौर पर इस दुनिया का हिस्सा बनने से, अगला अध्याय और भी अधिक डरावना, गहरा और यादगार होने का वादा करता है।
 
सोहम शाह के लिए, जो एक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर 'तुम्बाड' की दुनिया को लेकर बहुत पैशनेट रहे हैं, नवाज़ को लेना एक बड़ा क्रिएटिव फैसला है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे धाकड़ एक्टर के आने से, अब ये सीक्वल पहली फिल्म के खौफनाक माहौल को बनाए रखते हुए, और भी गहरी और पेचीदा इमोशनल कहानी दिखाने के लिए तैयार है।

 

 

सोहम शाह ने कहा , “नवाज़ सर को 'तुम्बाड 2' में लाना हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग है। वो ऐसे एक्टर हैं जो हर रोल में गजब की शिद्दत और असलियत लाते हैं। वो जो किरदार निभाएंगे, वो सीक्वल के इमोशनल और साइकोलॉजिकल माहौल को बड़ा करने में बहुत अहम है। नवाज़ सर के आने से, हमें लगता है कि कहानी गहराई और असर के मामले में एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी।”

प्रोड्यूसर डॉ. जयंतीलाल गड़ा (पेन स्टूडियोज) ने कहा, “पेन स्टूडियोज में हम बेहतरीन कंटेंट दिखाने के लिए कमिटेड हैं और इसलिए 'तुम्बाड 2' के साथ हम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को और भी बड़े लेवल पर ले जा रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को साथ लाना उस विज़न के साथ बिल्कुल सही बैठता है। उनकी कला, वर्सेटिलिटी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म को काफी ऊंचा उठा देगी।”

'तुम्बाड 2' को सोहम शाह फिल्म्स के बैनर तले एक्टर-प्रोड्यूसर सोहम शाह लीड कर रहे हैं, और इसमें पेन स्टूडियोज की साझेदारी है, जिसके प्रमुख दिग्गज प्रोड्यूसर डॉ. जयंतीलाल गड़ा हैं। इस स्टूडियो ने प्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी बहुत तगड़ी पकड़ बना ली है। इन्होंने 3,000 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें 'कहानी' और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' जैसी फिल्में शामिल हैं। साथ ही, इन्होंने ग्लोबल ब्लॉकबस्टर 'RRR' को प्रेजेंट किया है और 'जवान', 'स्त्री 2' और 'छावा' जैसी बड़ी कमर्शियल फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट किया है।

