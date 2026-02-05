Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • महिला सफाई कर्मचारी की ईमानदारी से इम्प्रेस हुए रजनीकांत, घर बुलाकर सोने की चेन से किया सम्मानित

महिला सफाई कर्मचारी की ईमानदारी से इम्प्रेस हुए रजनीकांत, घर बुलाकर सोने की चेन से किया सम्मानित

Edited By suman prajapati, Updated: 05 Feb, 2026 12:16 PM

rajinikanth honored female sanitation worker with gold chain for her honesty

सुपरस्टार रजनीकांत अपने शानदार अभिनय के साथ साथ अपने बड़प्पन और दरियादिली से भी हमेशा फैंस का दिल जीतते हैं। हाल ही में रजनीकांत ने एक महिला सफाई कर्मचारी को अपने घर बुलाकर सोने की चेन से सम्मानित किया। इस पल की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने...

मुंबई. सुपरस्टार रजनीकांत अपने शानदार अभिनय के साथ साथ अपने बड़प्पन और दरियादिली से भी हमेशा फैंस का दिल जीतते हैं। हाल ही में रजनीकांत ने एक महिला सफाई कर्मचारी को अपने घर बुलाकर सोने की चेन से सम्मानित किया। इस पल की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई तो वो तुरंत वायरल हो गईं। वहीं, फैंस रजनीकांत की इस दरियादिली की खूब तारीफ करते नजर आ रहे हैं।

PunjabKesari


हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह एक महिला सफाई कर्मचारी को सम्मानित करते नजर आ रहे हैं।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

 

दरअसल, हाल ही में पद्मा नाम की महिला कर्मचारी, जो चेन्नई के टी नगर इलाके में काम करती हैं। ड्यूटी के दौरान उन्हें एक लावारिस पाउच मिला, जिसमें 45 सॉवरेन (करीब 360 ग्राम) सोने के आभूषण थे। इन गहनों को पद्मा ने अपने पास रखने के बजाय तुरंत पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर गहनों को उनके असली मालिक तक पहुंचा दिया। जब इस बात की खबर रजनीकांत को लगी, तो वे पद्मा की ईमानदारी से काफी इम्प्रेस हुए। उन्होंने उस महिला को अपने चेन्नई स्थित घर पर आमंत्रित कर सोने की चेन से उन्हें सम्मानित किया। इन तस्वीरों को देख फैंस रजनीकांत की खूब सराहना कर रहे हैं।

PunjabKesari

 

रजनीकांत ही नहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी पद्मा को घर बुलाकर सम्मानित किया और इनाम के तौर पर एक लाख रुपए का चेक दिया।

थलाइवा पहले भी कर चुके हैं सम्मानित

बता दें, यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी रजनीकांत अपने एक जबरा फैन रजनी शेखर को भी खास तोहफा दे चुके हैं। मदुरै निवासी रजनी शेखर जरूरतमंद लोगों को मात्र 5 रुपए में परोटा डिश खिलाते हैं। उनकी इस सेवा से प्रभावित होकर रजनीकांत ने उन्हें भी सोने की चेन गिफ्ट की थी।

वर्कफ्रंट पर रजनीकांत

काम की बात करें तो रजनीकांत जल्द ही फिल्म जेलर 2 में नजर आएंगे। इसमें उनके साथ विजय सेतुपति, मिथुन चक्रवर्ती और शाहरुख खान भी कैमियो रोल में दिखेंगे। फिल्म का नेल्सन डायरेक्ट कर रहे हैं। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!