'60 के पुरुष रोमांटिक रोल निभा सकते, महिलाएं नहीं..मोना सिंह ने बताया इंडस्ट्री में होती है हीरोइनों की एक्सपायरी डेट

मुंबई. एक्ट्रेस मोना सिंह इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं, क्योंकि वह कुछ दिनों पहले रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आ रही हैं। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने सनी देओल की पत्नी का किरदार निभाया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। इसी बीच हाल ही में मोना सिंह ने फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की एक्सपायरी डेट को लेकर बात की है और खुलासा कि वह फिल्मों में बड़ी उम्र के किरदार क्यों निभाती हैं।



हाल ही में न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए मोना सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी ऑन-स्क्रीन उम्र की परवाह नहीं है क्योंकि वह बहुत कॉन्फिडेंट हैं और जानती हैं कि वह कौन हैं।

बूढ़ी का किरदार निभाने के सवाल पर एक्ट्रेस ने कहा- 'यह वह किरदार है जो मैं निभा रही हूं और यह मुझे सच में एक्साइट करता है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह दुख की बात है कि बॉलीवुड ही एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है, जहां महिलाओं की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्ट्रेस ने कहा, 'जहां 60 साल के पुरुष अभी भी रोमांटिक लीड रोल निभा सकते हैं... वहीं महिलाएं नहीं।'



बता दें, मोना सिंह को इस साल फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' में देखा गया था, जिसमें वह एक डॉन का किरदार निभाती दिखीं थीं। इन दिनों वह 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के साथ नजर आ रही हैं। वहीं, जल्द ही यह एक्ट्रेस वेब शो 'कोहरा 2' में बरुण सोबती के साथ एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी।