माथे पर किस, हाथों में हाथ लिए रोमांटिक अंदाज..रश्मिका-विजय ने शेयर की मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें

मुंबई. साउथ सिनेमा के चर्चित सितारे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा हाल ही में अपनी शादी को लेकर खूब सुर्खियों में रहे। दोनों ने 26 फरवरी 2026 को शादी रचाई थी, जिसके बाद 4 मार्च को हैदराबाद में एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया गया। इस खास मौके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थीं। अब कपल ने अपनी मेहंदी और प्रधानम सेरेमनी की कुछ खूबसूरत झलकियां भी फैंस के साथ शेयर की हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं।

हाल ही में सामने आई तस्वीरों में विजय और रश्मिका अपनी मेहंदी और प्रधानम रस्म के दौरान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हर तस्वीर में दोनों की केमिस्ट्री और खुशी साफ झलक रही है।

मेहंदी समारोह के दौरान रश्मिका मंदाना ने मशहूर डिजाइनर करण तोरानी के लेबल ‘तोरानी इंडिया’ की डिजाइन की हुई खूबसूरत मल्टीकलर साड़ी पहनी।

इस साड़ी के पल्लू पर देवी लक्ष्मी की कलात्मक आकृति बनी हुई थी, जिसने उनके लुक को और भी खास बना दिया। रश्मिका इस पारंपरिक अंदाज में बेहद खूबसूरत नजर आईं।





वहीं विजय देवरकोंडा ने भी पारंपरिक परिधान में अपनी अलग छाप छोड़ी। उन्होंने कुर्ता और धोती के साथ कढ़ाई वाली जैकेट पहनी, जिसमें उनका लुक काफी स्टाइलिश और आकर्षक लगा।



कुछ तस्वीरों में विजय और रश्मिका बेहद रोमांटिक अंदाज में भी दिखाई दिए। एक तस्वीर में दोनों साथ में डांस करते हुए नजर आए, जबकि दूसरी तस्वीर में विजय रश्मिका के माथे पर प्यार से किस करते दिखाई दिए। कपल के इन खास पलों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।



रश्मिका ने अपने हाथों पर बेहद सुंदर मेहंदी लगवाई, जिसकी झलक उन्होंने अपनी तस्वीरों में दिखाई। उनके हाथों की डिजाइन भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है।

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की मेहंदी और प्रधानम सेरेमनी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। फैंस लगातार इन तस्वीरों पर कमेंट कर रहे हैं और इस नए जोड़े को शादी की बधाइयां दे रहे हैं।



