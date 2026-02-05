Main Menu

  • ‘ओ रोमियो’ की रिलीज से पहले तृप्ति डिमरी ने करवाया स्टनिंग फोटोशूट, ऑरेंज सूट में गिराईं हुस्न की बिजलियां

Edited By suman prajapati, Updated: 05 Feb, 2026 12:56 PM

tripti dimri did a stunning photoshoot looking dazzling in an orange suit

बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने बीते कुछ सालों में अपनी मेहनत, टैलेंट और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर इंडस्ट्री में एक खास पहचान बना ली है। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी आगामी फिल्म ‘ओ रोमियो’ को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वह एक्टर शाहिद कपूर के साथ नजर...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने बीते कुछ सालों में अपनी मेहनत, टैलेंट और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर इंडस्ट्री में एक खास पहचान बना ली है। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी आगामी फिल्म ‘ओ रोमियो’ को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वह एक्टर शाहिद कपूर के साथ नजर आएंगी। इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं, इससे पहले तृप्ति ने एक स्टनिंग फोटोशूट करवाया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर उन्होंने फैंस का दिल धड़का दिया है।
 
 PunjabKesari


लुक की बात करें तो इन तस्वीरों में तृप्ति डिमरी ऑरेंज कलर के स्लीवलेस अनारकली सूट में बेहद स्टनिंग लग रही हैं।

PunjabKesari

 

और ये भी पढ़े

अपने इस लुक को तृप्ति ने वेवी हेयर, ग्लैम मेकअप और हैवी ईयररिंग्स के साथ कंप्लीट किया है। ट्रेडिशनल लुक में तृप्ति का यह अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है।

PunjabKesari

 

तस्वीरों में तृप्ति अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं और हर फ्रेम में उनकी एलिगेंस साफ झलक रही है। उनके इस लुक पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई है।

PunjabKesari

 

वर्कफ्रंट की बात करें तो तृप्ति डिमरी इस साल साउथ के सुपरस्टार प्रभास के साथ भी बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं। वह संदीप रेड्डी वांगा की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘स्पिरिट’ का हिस्सा हैं। इस फिल्म को लेकर भी दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है।

PunjabKesari

 

वहीं, इन दिनों उनकी चर्चित अपकमिंग फिल्म ‘ओ रोमियो’ की बात करें तो यह वेलेंटाइन के मौके यानी 13 फरवरी को रिलीज होने के पूरी तरह तैयार है।

