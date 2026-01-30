Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • ‘दो दीवाने सहर में’ का गाना ‘तेरा मेरा साथ’ हुआ रिलीज

‘दो दीवाने सहर में’ का गाना ‘तेरा मेरा साथ’ हुआ रिलीज

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 30 Jan, 2026 01:59 PM

the song tera mera saath from do deewane sehar mein is out now

ज़ी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म 'दो दीवाने सहर में' ने अपनी जुनून से भरी रोमांटिक पेशकश से पहले ही सबका दिल जीत लिया है।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। ज़ी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म 'दो दीवाने सहर में' ने अपनी जुनून से भरी रोमांटिक पेशकश से पहले ही सबका दिल जीत लिया है। एक ऐसी प्रेम कहानी पेश करते हुए जो सच्ची, चौंकाने वाली और बेहद रिलेटेबल है, यह फिल्म उन लोगों के लिए एक परफेक्ट वैलेंटाइन ट्रीट लगती है जो उलझी हुई, कन्फ्यूज़िंग और खूबसूरती से अधूरी मोहब्बत पर भरोसा करते हैं। ऐसे में अब इस दिल को छू लेने वाली कहानी को गाने "तेरा मेरा साथ" के साथ नया सुर मिला है।

मेकर्स ने दो दीवाने सहर में का नया गाना तेरा मेरा साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर रिलीज़ कर दिया है। सुरीली और सुकून देने वाली धुनों के साथ मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की दिल छू लेने वाली केमिस्ट्री इस गाने को वाकई बेहद खास बना देती है। यह गाना सुनने में एक अलग ही सुकून देता है और दिल को छू जाता है। कैप्शन में आगे लिखा गया है

 

 

और ये भी पढ़े

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Saregama India (@saregama_official)

 

ज़ी स्टूडियोज़ और भंसाली प्रोडक्शंस प्रस्तुत करते हैं दो दीवाने सहर में, जिसमें मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुवेर्दी मुख्य भूमिका में हैं, जिसका निर्देशन रवि उदयावर ने किया है।  फिल्म का निर्माण रवि उदयवर फिल्म्स के सहयोग से संजय लीला भंसाली, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल और भरत कुमार रंगा ने किया है।  दो दीवाने सहर में 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!