Bollywood Top 10: यूट्यूब से गायब हुआ सॉन्ग ‘सरके चुनर तेरी सरके’, एक महीने बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सलमान के पिता

Edited By suman prajapati, Updated: 17 Mar, 2026 06:26 PM



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कन्नड़ फिल्म 'केडी द डेविल' का हाल ही में रिलीज हुआ गाना ‘सरके चुनर तेरी सरके’ जबरदस्त विवादों में घिर गया है। सोशल मीडिया पर इस गाने के लिरिक्स पर अश्लीलता के आरोप लग रहे हैं। सिंगर अरमान मलिक से लेकर हाई कोर्ट के वकील तक ने इस गाने पर आपित्त जताते...