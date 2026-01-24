क्रिसमस पर बॉक्स ऑफिस के ‘किंग’ बनेंगे शाहरुख, रिलीज डेट फाइनल

026 के अंत पर अब आधिकारिक तौर पर किंग की मुहर लग गई है, क्योंकि फिल्म क्रिसमस पर 24 दिसंबर 2026 को रिलीज़ होगी।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 2026 के अंत पर अब आधिकारिक तौर पर किंग की मुहर लग गई है, क्योंकि फिल्म क्रिसमस पर 24 दिसंबर 2026 को रिलीज़ होगी। यह तारीख किंग को साल का धमाकेदार क्लोज़र बनाने के साथ-साथ 2027 की शानदार शुरुआत करने वाली फिल्म बना देती है। शाह रुख खान और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने यह ऐलान पठान की 3 साल की सालगिरह से ठीक पहले किया, जिससे इस ब्लॉकबस्टर जोड़ी के फिर से साथ आने को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है।

रिलीज़ डेट के साथ-साथ मेकर्स ने फैन्स को किंग की दुनिया की एक झलक भी दिखाई है, जिसमें शाहरुख़ खान एक नए, बोल्ड और दमदार अवतार में नज़र आ रहे हैं। शानदार लोकेशन्स और स्ट्रॉन्ग विज़ुअल्स के साथ पेश किए गए ये फ्रेम्स एक्साइटमेंट को और बढ़ा देते हैं। अब बस 11 महीने का इंतज़ार है, जब साल के अंत में किंग की दहाड़ सुनाई देगी।

2 नवंबर को शाहरुख़ खान के जन्मदिन पर रिलीज़ हुए जबरदस्त टाइटल रिवील ने उनके सिल्वर हेयर, एक्शन से भरपूर लुक, SRK-स्पेशल थीम सॉन्ग और दमदार डायलॉग “डर नहीं, दहशत हूं” से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। अब रिलीज़ डेट सामने आने के बाद फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है।

रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले बन रही किंग 2026 की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली बिग-स्क्रीन फिल्म बनने की ओर बढ़ रही है।

