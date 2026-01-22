Main Menu

त्रिप्ति डिमरी ने शेयर किया विशाल भारद्वाज की ‘ओ’ रोमियो’ में काम करने का अनुभव, कहा- यह बहुत शानदार था, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी..

Edited By suman prajapati, Updated: 22 Jan, 2026 02:28 PM

tripti dimri shared her experience of working in vishal bhardwaj s o romeo

बॉलीवुड एक्ट्रेस त्रिप्ति डिमरी इन दिनों विषाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म ‘ओ’ रोमियो’ को लेकर काफी चर्चा में हैं। इस फिल्म में वह एक्टर शाहिद कपूर के साथ नजर आएंगी। इसी बीच बीते बुधवार फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया, जहां...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस त्रिप्ति डिमरी इन दिनों विषाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म ‘ओ’ रोमियो’ को लेकर काफी चर्चा में हैं। इस फिल्म में वह एक्टर शाहिद कपूर के साथ नजर आएंगी। इसी बीच बीते बुधवार फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया, जहां त्रिप्ति ने फिल्म में अपने किरदार अफ़्शा को लेकर खुलकर बात की और बताया कि यह रोल उनके लिए भावनात्मक रूप से काफी गहरा था। उन्होंने यह भी बताया कि शूटिंग के दौरान शाहिद कपूर और अविनाश तिवारी ने हर कदम पर उनका साथ दिया।


त्रिप्ति ने कहा, फिल्म ‘ओ’ रोमियो’ में काम करने का अनुभव बहुत शानदार था, लेकिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी। अच्छी बात यह रही कि विशाल सर हर समय मेरे साथ थे और शाहिद भी। वह सबसे सपोर्टिव को-एक्टर हैं। अविनाश तिवारी भी हमेशा मदद के लिए मौजूद रहे। इस फिल्म में मेरे जितने भी को-एक्टर्स थे, सभी बहुत सहयोगी थे। सच कहूं तो उनके बिना शायद मैं यह रोल निभा ही नहीं पाती।

त्रिप्ति ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने किरदार को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक्टिंग वर्कशॉप्स की। उन्होंने कहा,“मैंने अतुल मोंगे सर के साथ एक्टिंग वर्कशॉप की। वह वाकई कमाल के हैं। आप उनके वर्कशॉप में यह सोचकर जाते हैं कि एक्टिंग सीखेंगे, लेकिन वहां से आप अपने बारे में और ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखकर लौटते हैं। उनकी मदद से मैं अपने किरदार की गहराई को समझ पाई। यह सफर बहुत खूबसूरत रहा। और जब फिल्म विशाल भारद्वाज सर की हो, तो वह अपने आप में एक एक्टिंग क्लास होती है। वह रोज़ नए-नए चैलेंज देते रहते हैं। हर एक्टर को यह अनुभव ज़रूर लेना चाहिए।”

बता दें, ‘ओ’ रोमियो’ में अफ़्शा के किरदार के ज़रिए त्रिप्ति डिमरी फिल्म की भावनात्मक कहानी को आगे बढ़ाती नज़र आएंगी।इस फिल्म में शाहिद कपूर और  त्रिप्ति डिमरी के अलावा नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, दिशा पटानी, अरुणा ईरानी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया और फ़रीदा जलाल जैसे कई कलाकार नज़र आएंगे। विषाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी ‘ओ’ रोमियो’ 13 फरवरी 2025 को, वैलेंटाइन वीक के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।
 
 

