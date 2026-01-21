Main Menu

  • 'चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत..शादीशुदा महिलाओं को ऐश्वर्या राय ने दिया हैप्पी लाइफ का मंत्र, कहा- यह प्यार को रास्ता..

Edited By suman prajapati, Updated: 21 Jan, 2026 05:24 PM

aishwarya rai gives married women the mantra for a happy life

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन अक्सर किसी न किसी वजह को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। फैंस उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे जानने के लिए काफी एक्साइटड रहते हैं। हालांकि, ऐश कई बार महिलाओं को शादीशुदा जिंदगी और इंडिपेंडेंट रहने के बारे में सलाह दे...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन अक्सर किसी न किसी वजह को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। फैंस उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे जानने के लिए काफी एक्साइटड रहते हैं। हालांकि, ऐश कई बार महिलाओं को शादीशुदा जिंदगी और इंडिपेंडेंट रहने के बारे में सलाह दे चुकी हैं। एक बार एक्ट्रेस ने शादीशुदा महिलाओं को सलाह देते हुए कहा था कि चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है।

दरअसल, साल 2007 में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में गए थे, जहां पर दोनों ने अपनी मैरिड लाइफ को लेकर बात की थी। अभिषेक ने खुलासा किया था कि जब भी उनकी लड़ाई होती है तो वो ही बात करते हैं। जो भी आदमी शादीशुदा है वो समझ सकता है कि ये सच है। कोई भी पत्नी कभी भी पहले माफी नहीं मांगती है। उन्होंने हंसते हुए कहा- हर शादी में पत्नी हमेशा सही होती है।

 

इसके बाद ऐश्वर्या ने कहा- चुप रहना ही शादीशुदा महिला की सबसे बड़ी ताकत है। यह जिद की बात नहीं है, यह प्यार को रास्ता दिखाने की बात है।

बता दें, पिछले साल ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के तलाक खूब अफवाहें फैली थीं, लेकिन दोनों ने इस पर चुप्पी साधे रखी और पब्लिक प्लेस पर साथ स्पॉट होकर हमेशा तलाक की अफवाहों को खारिज किया।

  
 

