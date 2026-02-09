Main Menu

जानें क्यों बदल गई ‘भूत बंगला’ की रिलीज डेट, अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 09 Feb, 2026 01:50 PM

बालाजी मोशन पिक्चर्स की अपकमिंग एंटरटेनर भूत बंगला, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में हैं, को अब नया रिलीज़ डेट मिल गया है।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल।  बालाजी मोशन पिक्चर्स की अपकमिंग एंटरटेनर भूत बंगला, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में हैं, को अब नया रिलीज़ डेट मिल गया है। पहले यह फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे प्रीपोंड करके 10 अप्रैल 2026 कर दिया गया है।

फिल्म से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक, रिलीज डेट आगे करने का फैसला दर्शकों की जबरदस्त उत्सुकता के कारण लिया गया। सूत्र ने कहा, 'अक्षय कुमार ने दर्शकों की भारी रुचि और फिल्म के लिए लगातार बढ़ते फैंस के डिमांड को देखकर भूत बंगला की रिलीज़ डेट प्रीपोंड करने का फैसला किया। मकसद यह था कि फिल्म को सही समय पर दर्शकों तक पहुंचाया जाए, बजाय इसे पीछे खींचे रखने के।'

घोषणा के दिन से ही भूत बंगला लगातार चर्चा में रही है, और फैंस अक्षय कुमार को इस जॉनर-ड्रिवन एंटरटेनर में वापस देखने के लिए उत्साहित हैं। रिलीज़ डेट में बदलाव को एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जिससे फिल्म को थिएटर में सही समय पर दर्शकों तक पहुंचने का फायदा मिले और बॉक्स ऑफिस पर भीड़-भाड़ से बचा जा सके।

घोषणा के दिन से ही भूत बंगला लगातार चर्चा में है और इस फिल्म में अक्षय कुमार को एक जॉनर-ड्रिवन एंटरटेनर के रूप में दिखाए जाने की उम्मीद है। रिलीज़ डेट बदलने के साथ, मेकर्स का मकसद है कि फिल्म को थिएटर में सही समय मिले और बॉक्स ऑफिस पर भीड़-भाड़ से बचा जा सके। इसी रणनीति के तहत, अक्षय कुमार यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी हर फिल्म को पर्याप्त थिएटर रन मिले, ताकि दर्शक पूरी तरह से फिल्म के बॉक्स ऑफिस सफर का आनंद ले सकें।

बालाजी मोशन पिक्चर्स, जो बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड का हिस्सा है, कैप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर पेश कर रहा है भूत बंगला, जिसमें अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तबू और राजपाल यादव मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और प्रोड्यूसर्स हैं अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर। फिल्म 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

