विद्या बालन ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर प्रियदर्शन सर के जन्मदिन पर बनाई मजेदार Video

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। ‘भूल भुलैया’ की यादें एक बार फिर ताज़ा हो गईं, जब ओरिजिनल मंजुलिका विद्या बालन और अक्षय कुमार ने निर्देशक प्रियदर्शन को उनके जन्मदिन पर एक खास और मज़ेदार वीडियो के जरिए जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। यह वीडियो न सिर्फ हंसी से भरपूर था, बल्कि उस दौर की सिनेमाई जादू को भी फिर से ज़िंदा कर गया, जिसने दर्शकों के दिलों में एक दशक पहले ही खास जगह बना ली थी।

इस छोटे से वीडियो में विद्या और अक्षय की सहज केमिस्ट्री और हल्का-फुल्का अंदाज़ साफ झलकता है। दोनों की बॉन्डिंग यह साबित करती है कि कुछ ऑन-स्क्रीन जोड़ियाँ वक्त के साथ फीकी नहीं पड़तीं, बल्कि समय के साथ और भी यादगार बन जाती हैं। फैंस के लिए यह वीडियो एक खूबसूरत थ्रोबैक है, जिसने ‘भूल भुलैया’ की विरासत को एक बार फिर ताज़ा कर दिया।