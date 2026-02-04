15 साल की शादी टूटने पर सेलिना जेटली को क्या मिला सबक? एक्ट्रेस बोलीं- आप किसी को ज़्यादा प्यार करके बदल नहीं सकते

फेमस एक्ट्रेस सेलिना जेटली की पति पीटर हाग संग 15 साल की शादी टूटने जा ही है। एक्ट्रेस ने पिछले साल नवंबर में मुंबई की अंधेरी कोर्ट में पीटर से तलाक के लिए अर्जी दी थी। इतना ही नहीं, सेलिना ने अपने पति पर घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप भी...

सेलिना जेटली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लेटेस्ट फोटो शेयर करते हुए लिखा-#टूटा हुआ: सभी खूबसूरत चीज़ों के पीछे की सच्चाई.. प्यार, दर्द और ज़िंदा रहने की कहानियों से बनी एक शादी…..उन हज़ारों लोगों का शुक्रिया जो अपनी कहानियां मेरे साथ शेयर करते रहते हैं.. आपने मुझसे पूछा कि मेरी 15 साल पुरानी टूटी हुई शादी में मेरा सबसे बड़ा सबक क्या है?

मेरा सबसे बड़ा सबक यह है कि: आप किसी को ज़्यादा प्यार करके नहीं बदल सकते, प्यार उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकता जो पहले से ही टूटी हुई है। जो लोग मेरी लिखी बातें पढ़ते हैं, वे जानते हैं कि मैं खुद को सबसे अच्छे से कैसे ज़ाहिर करती हूँ... यह कुछ ऐसा था जिसका इस्तेमाल मैंने तब किया जब मैं बोल नहीं पाती थी, जब मेरी बात सुनी नहीं जाती थी। अपनी बहुत मुश्किल शादी के कई बुरे दौर से बचने का एक तरीका लिखना था। मैंने हमेशा लिखे हुए शब्दों के ज़रिए खुद को सबसे साफ और ईमानदारी से ज़ाहिर किया है। चिट्ठियों के ज़रिए, मैंने अपने पति के अहंकार को बढ़ाने, अपना प्यार जताने, अपनी कमिटमेंट को पक्का करने, और उस ईमानदारी को बताने की कोशिश की जिसके साथ मैंने अपनी शादी और अपने परिवार को अपनाया था। ये चिट्ठियां रिश्ते को बचाने, दरारों को भरने, और अपने पति-बच्चों की खातिर शादी को बचाए रखने की एक कोशिश थीं।

आगे उन्होंने कहा-समय के साथ, मेरे लिखने का तरीका बदल गया। मेरी चिट्ठियाँ उस सच्चाई को दिखाने लगीं जिसमें मैं जी रही थी। वे उस दुर्व्यवहार के बारे में बताती थीं जिसे मैं देख रही थी और सह रही थी, मेरी आवाज़ को बार-बार दबाया जाना, मेरी बात न सुनी जाना, और मुझ पर लगातार इल्ज़ाम लगाने का तरीका। मैंने उस चोट, झगड़े और दुर्व्यवहार के लिए बार-बार ज़िम्मेदार ठहराए जाने के बारे में लिखा जो मेरी तरफ किया गया था। ये लिखी बातें दुर्व्यवहार का खंडन नहीं थीं, बल्कि उसका रिकॉर्ड थीं।

मैंने इस शादी को 15 साल तक प्यार के छोटे-छोटे टुकड़ों और बीच-बीच में मिलने वाली गर्मजोशी के पलों के सहारे सहा, जहाँ तक हो सका उम्मीद और कमिटमेंट बनाए रखा, जब तक कि मेरे शब्द भी उस सच्चाई को छिपा नहीं पाए जिसमें मैं जी रही थी। मेरे प्यार का इज़हार सहने और ज़िंदा रहने के काम थे, न कि दुर्व्यवहार की गैरमौजूदगी का सबूत।

एक्ट्रेस ने आखिर में लिखा- दुर्व्यवहार वाली शादियों में ज़्यादातर मर्द और औरतें उम्मीद की छोटी-छोटी खिड़कियों पर ज़िंदा रहते हैं, ऐसे पल जो यह मानने के लिए काफी होते हैं कि बदलाव मुमकिन है। वे इसलिए नहीं रुकते और प्यार दिखाते रहते हैं क्योंकि वे कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि उम्मीद, डर, ज़िम्मेदारी और प्यार अक्सर वे चीज़ें होती हैं जो उन्हें ज़िंदा रखती हैं।



बता दें कि सेलिना जेटली ने साल 2010 में पीटर हाग से शादी की थी। इसके बाद मार्च 2012 में कपल ने जुड़वां बेटों का स्वागत किया और पांच साल बाद उन्हें फिर से जुड़वां बच्चे हुए, जिनमें से एक की हाइपोप्लास्टिक हार्ट के कारण मौत हो गई थी।

