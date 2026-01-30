वो 'धुरंधर' देखकर रो रहे थे..सारा ने बताया मूवी देखने के बाद क्या था पेरेंट्स का रिएक्शन, बोलीं- शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अर्जुन फिल्म ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद काफी सुर्खियों में हैं। फिल्म में उनके यालिना जमाली के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। इस फिल्म के बाद अब वह अपनी अगली तेलुगू फिल्म ‘यूफोरिया’ की तैयारी में बिजी हैं। इसी बीच हाल ही...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अर्जुन फिल्म ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद काफी सुर्खियों में हैं। फिल्म में उनके यालिना जमाली के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। इस फिल्म के बाद अब वह अपनी अगली तेलुगू फिल्म ‘यूफोरिया’ की तैयारी में बिजी हैं। इसी बीच हाल ही में सारा ने बताया कि जब उनके पेरेंट्स ने ‘धुरंधर’ देखी तो उनका क्या रिएक्शन था।



हाल ही में सुमा कनकाला के साथ बातचीत में सारा अर्जुन ने कहा कि ये वो पल था जब उनके माता-पिता ‘धुरंधर’ देखकर खुशी के आंसू रो रहे थे। एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरे लिए ये सबसे खास दिन था। अपने माता-पिता की खुशी देखकर जो महसूस हुआ वो शब्दों में बताना मुश्किल है।'

जब पूछा गया कि क्या ये उनके पढ़ाई से जुड़ा था तो उन्होंने हंसते हुए कहा, 'बिलकुल नहीं। ये सिर्फ ‘धुरंधर’ से जुड़ा था।'

आगे सारा अर्जुन ने अपनी फिल्म जर्नी को लेकर बातचीत की और कहा, 'पॉन्नियिन सेल्वन के बाद मैं बोर्डिंग स्कूल गई थी और प्लान था कि विदेश जाकर फिल्म और एक्टिंग की पढ़ाई करूं, लेकिन उसी बीच ‘मैजिक’ साइन कर लिया। फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई जारी रखूंगी लेकिन जब ‘यूफोरिया’ ऑफर आया तो कहानी इतनी दिलचस्प थी कि मैं इसमें हिस्सा लेने से खुद को रोक नहीं पाई। उसके बाद ‘पीएस2’, फिर ‘मैजिक’, फिर ‘यूफोरिया’ और उसके बाद ‘धुरंधर’। सच कहूं तो मैंने ‘धुरंधर’ साइन किया था जबकि मैं ‘यूफोरिया’ की शूटिंग कर रही थी।'



बता दें, अब सारा अर्जुन जल्द ही तेलुगू फिल्म ‘यूफोरिया’ में नजर आएंगी। ये फिल्म 6 फरवरी 2026 को कई भाषाओं में रिलीज होगी। इसके अलावा सारा ‘धुरंधर पार्ट 2’ में भी नजर आएंगी, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी।