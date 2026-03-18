सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को मिली जान से मारने की धमकी, कहा- 'अगर गोली चल गई तो इग्नोर नहीं होगी..

अब तक कई फेमस सेलेब्स को जान से मारने की धमकी मिल चुकी हैं। वहीं, हाल ही में इस लिस्ट में मशहूर सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल का नाम भी शामिल हो गया है। पंजाबी इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर को हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली है। शिरोमणि अकाली दल...

मुंबई. अब तक कई फेमस सेलेब्स को जान से मारने की धमकी मिल चुकी हैं। वहीं, हाल ही में इस लिस्ट में मशहूर सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल का नाम भी शामिल हो गया है। पंजाबी इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर को हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपने एक्स पर एक ऑडियो क्लिप शेयर किया है, जिसमें खुद को गैंगस्टर बताने वाला शख्स गिप्पी ग्रेवाल को धमकी देता नजर आ रहा है।

सुखबीर सिंह बादल ने अपने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा- वह गिप्पी को गोल्डी बरार द्वारा मिलने वाली धमकी से परेशान हैं। क्योंकि भगवंत मान द्वारा सुरक्षा हटाए जाने के तुरंत बाद ही ऐसा हुआ है। सिंगर हाल ही में मुझसे मिले थे। सुखबीर सिंह ने जो ऑडिया जारी किया है उनमें सिंगर को जान से मारने की धमकी के साथ कहा गया कि उन्हें जो मैसेज किया गया था उसका जवाब वह दें। गैंगस्टर चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर किसी भी चीज को नजरअंदाज किया तो इसका अंदाज बहुत गंभीर होगा।

Disturbed to learn that our superstar Gippy Grewal received a threat from notorious gangster Goldy Brar — right after CM @BhagwantMann withdrew his security cover, just because he came to meet me at my Badal residence recently!

No one is safe in Punjab anymore, as law and order… pic.twitter.com/SyZQoUXmG9 — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) March 17, 2026

ऑडियो में शख्स कहता है कि मैं गोल्डी बरार बोल रहा हूं। गिप्पी मैंने तुझे कुछ दिनों पहले भी एक मैसेज किया था, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है मेरा मैसेज इग्नोर मत करना। क्योंकि मैसेज तो इग्नोर हो सकता है, लेकिन अगर गोली चल गई तो वो इग्नोर नहीं हो पाएगी।

सुखबीर सिंह बादल ने गिप्पी ग्रेवाल की सुरक्षा हटाने पर सीएम भगवंत मान पर निशाना साधते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना फैसला बताया।

