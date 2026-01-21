'कोई दिखावा नहीं, कोई राजनीति नहीं..निधि अग्रवाल ने की 'द राजा साब' के को-स्टार प्रभास की तारीफ, बोलीं- वो 5 साल के बच्चे जैसे हैं

Edited By suman prajapati, Updated: 21 Jan, 2026 03:58 PM
मुंबई. एक्ट्रेस निधि अग्रवाल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'द राजा साब' में नजर आ रही हैं। फिल्म में वह एक्टर प्रभास संग स्क्रीन शेयर करती नजर आई हैं। भले ही उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन निधि ने प्रभास की तारीफों के पुल बांधे हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि प्रभास किस प्रकार के इंसान हैं।
हाल ही में रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में निधि अग्रवाल ने 'द राजा साब' के को-स्टार की तारीफ करते हुए बताया कि प्रभास कोई दिखावा नहीं करते हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई बनावटीपन नहीं। उन्होंने कहा कि 'मैं हमेशा सोचती ती कि क्या मैं इतनी मासूम बनकर कभी बड़ी स्टार बन पाऊंगी? लेकिन उनसे मिलने के बाद एहसास हुआ कि वे और भी ज्यादा मासूम, सच्चे और कोमल हैं। अगर वो भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं तो शायद ऐसा होना ही बेहतर है।'
एक्ट्रेस ने आगे कहा कि प्रभास बहुत नेक इंसान हैं। वो बहुत प्यारे हैं। उनसे मिलने के बाद आप भूल जाएंगे कि वो एक्टर हैं या पिछले 25 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हैं। वो बिजनेस माइंड वाले इंसान नहीं हैं। उनके पास कोई पीआर टीम नहीं है। वो सरल स्वभाव के हैं। उनसे मिलना किसी 5 साल के बच्चे से मिलने जैसा है। वो फिल्मों के नतीजों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। वो अपना काम करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं।'
'द राजा साब' के बारे
फिल्म 'द राजा साब' की बात करें तो इसका निर्देशन मारुति ने किया है। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। इसमें प्रभास और निधि अग्रवाल के अलावा रिद्धि कुमार और संजय दत्त भी अहम रोल में नजर आए हैं। फिल्म 9 जनवरी को पर्दे पर रिलीज हुई है और इसने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की ओपनिंग की थी। पहले लगा था कि ये बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी, लेकिन बाद में इसे निराशा मिली। रिलीज के 10 दिनों में इसने दुनियाभर में सिर्फ 200 करोड़ का कारोबार किया है।