15 साल और आगे भी जारी..वेडिंग एनिवर्सरी पर नीलम कोठारी ने पति पर लुटाया प्यार, शेयर की साथ बिताए लम्हों की तस्वीरें

एक्ट्रेस नीलम कोठारी और समीर सोनी की शादी को आज 15 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके नीलम ने अपनी शादी और जिंदगी से जुड़े कई खूबसूरत और यादगार पलों की झलक शेयर है। उनकी इन तस्वीरों पर फैंस से लेकर सेलेब्स तक खूब प्यार लुटा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर नीलम का खास पोस्ट

नीलम कोठारी ने अपनी शादी की सालगिरह पर इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनके और पति समीर सोनी के साथ बिताए खास लम्हे नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के साथ उन्होंने प्यार भरा कैप्शन लिखा, “15 साल और आगे भी जारी… क्या शानदार सफर रहा है। शादी की सालगिरह मुबारक हो हनी।”

सेलेब्स और फैंस ने दी बधाइयां

एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर एक्टर रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी, सोफी चौधरी और दीया मिर्जा ने हार्ट इमोजी के साथ प्यार जताया। वहीं महीप कपूर, भावना पांडे, डीन पांडे और बिपाशा बसु समेत कई सेलेब्स ने कमेंट कर कपल को सालगिरह की बधाई दी। फैंस ने भी नीलम के पोस्ट पर ढेर सारा प्यार लुटाया।

नीलम कोठारी का प्रोफेशनल सफर

बता दें, नीलम कोठारी 90 के दशक की सफल और लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में से एक रही हैं। फिल्मों के साथ-साथ उन्होंने खुद को एक टैलेंटेड ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में भी स्थापित किया है। हाल ही में वह नेटफ्लिक्स के चर्चित रियलिटी शो ‘फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स’ में नजर आई थीं, जहां उनके स्टाइल और पर्सनैलिटी को खूब पसंद किया गया। इसके अलावा नीलम इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी कदम रख चुकी हैं।

