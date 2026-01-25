'बेड पर दूसरी लड़की के साथ पकड़े गए थे पलाश मुच्छल..तो इस वजह से टूटी स्मृति संग शादी! हुआ बड़ा खुलासा

Main Menu

Edited By suman prajapati, Updated: 25 Jan, 2026 04:00 PM

संगीतकार पलाश मुच्छल पिछले काफी समय से सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले क्रिकेटर स्मृति मंधाना संग टूटी शादी और फिर 40 लाख की धोखाधड़ी के आरोप। हाल ही में एक प्रोड्यूसर विज्ञान माने ने पलाश के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए पुलिस केस दर्ज करवाया था,...

मुंबई. संगीतकार पलाश मुच्छल पिछले काफी समय से सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले क्रिकेटर स्मृति मंधाना संग टूटी शादी और फिर 40 लाख की धोखाधड़ी के आरोप। हाल ही में एक प्रोड्यूसर विज्ञान माने ने पलाश के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए पुलिस केस दर्ज करवाया था,  जिसपर कार्यवाही की जा रही है। वहीं, इस मामले के बीच विज्ञान ने संगीतकार को लेकर एक और शॉकिंग खुलासा किया है।


 

पलाश मुच्छल पर धोखाधड़ी के आरोप लगाने वाले विज्ञान माने ने हाल ही में समाचार एजेंसी को इस रात की कहानी बताई, जब इंडियन क्रिकेट टीम की महिलाओं ने उनको पीटा भी था। शादी से पहले वो लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़े गए थे, जिस वजह से स्मृति मंधाना से एक दिन पहले उनकी शादी टूट गई थी।

विज्ञान माने के मुताबिक, "जब वो दूसरी लड़की से साथ बेड पर रंगे हाथ पकड़ा गया था उस वक्त मैं शादी पर मौजूद था वो काफी भयानक सीन था और इंडयन वुमेंस टीम की लड़कियों ने उसकी पिटाई कर दी। पूरा परिवार ही चोर है। मैंने सोचा था कि वह शादी करके सांगली में बस जाएगा, लेकिन यह सब मेरे लिए उल्टा पड़ गया।" 

 

विज्ञान माने के इस खुलासे के बाद फैंस काफी हैरान रह गए हैं।

इसके अलावा खुद के साथ हुई पैसों की हेराफेरी को लेकर विज्ञान माने ने कहा कि पूरा परिवार ही धोखेबाज है। पलाश मुच्छल की मां को लेकर उन्होंने कहा- ''जब मैं पिछले महीने उनकी मां (अमिता मुच्छल) से मिला, तो उन्होंने बताया कि फिल्म रिलीज करने का बजट अब बढ़कर 1.5 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने मुझसे 10 लाख रुपये और लगाने को कहा, नहीं तो मुझे कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और फिल्म से निकालने की धमकी दी, इसलिए मुझे शिकायत दर्ज करानी पड़ी। पूरे परिवार ने मुझे ब्लॉक कर दिया है कोई बात नहीं करता है।''

 

