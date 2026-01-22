कॉमेडियन और टीवी होस्ट भारती सिंह एक महीने पहले ही दूससे बच्चे की मां बनी हैं। उन्होंने 19 दिसंबर, 2025 को पति हर्ष लिंबाचिया संग गोला के छोटे भाई काजू को जन्म दिया और इसके 20 दिनों बाद ही वो काम को लेकर काफी एक्टिव हो गईं और शो ‘लाफ्टर शेफ्स सीजन...

मुंबई. कॉमेडियन और टीवी होस्ट भारती सिंह एक महीने पहले ही दूससे बच्चे की मां बनी हैं। उन्होंने 19 दिसंबर, 2025 को पति हर्ष लिंबाचिया संग गोला के छोटे भाई काजू को जन्म दिया और इसके 20 दिनों बाद ही वो काम को लेकर काफी एक्टिव हो गईं और शो ‘लाफ्टर शेफ्स सीजन 3’ में जबरदस्त वापसी की। वहीं, हाल ही में भारती अपने बेटे काजू को साथ लेकर शो के सेट पर पहुंचीं और सबको सरप्राइज कर दिया। इस मौके की उनकी तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।





तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भारती के को-स्टार्स काजू को देखकर बेहद खुश और इमोशनल हो गए। कृष्णा अभिषेक, करण कुंद्रा, अली गोनी समेत पूरी टीम ने भारती और उनके बेटे का गर्मजोशी से स्वागत किया। खास बात यह रही कि डिलीवरी के बाद पूरी तरह फिट न होने के बावजूद भारती अपने बच्चे को लेकर सेट पर आईं। कुछ तस्वीरों में वह व्हीलचेयर पर नजर आईं, हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान और आंखों में अपने काम के लिए जुनून साफ दिखाई दे रहा था।

‘लाफ्टर शेफ्स’ से भारती का खास रिश्ता

‘लाफ्टर शेफ्स’ शो से भारती सिंह का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। उनकी दूसरी प्रेग्नेंसी के दौरान शो की पूरी कास्ट और क्रू ने उनका भरपूर साथ दिया। बच्चे के जन्म के बाद सेट पर मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई थी। इतना ही नहीं, प्रेग्नेंसी के सातवें महीने में शो की टीम ने भारती के लिए एक सरप्राइज बेबी शॉवर भी रखा था, जिसने इस रिश्ते को और भी खास बना दिया।

शो में आने वाला है बड़ा बदलाव

‘लाफ्टर शेफ्स सीजन 3’ ने शुरुआत से ही शानदार टीआरपी हासिल की है। जैसे-जैसे सीजन फिनाले की ओर बढ़ रहा है, शो में मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। जल्द ही ‘काटा वर्सेज छूरी’ चैलेंज खत्म होने के बाद जोड़ियों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ जोड़ियां शो से बाहर होंगी और नए कंटेस्टेंट्स की एंट्री होगी।

