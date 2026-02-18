Main Menu

BAFTA 2026 में अवॉर्ड प्रेजेंटर बनेंगी 'कपूर खानदान' की बहू, इंटरनेशनल सितारों संग मंच शेयर करेंगी आलिया भट्ट

Edited By suman prajapati, Updated: 18 Feb, 2026 05:32 PM

alia bhatt will be the award presenter at bafta 2026

भारतीय सिनेमा के लिए यह बेहद गर्व का क्षण है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट को साल 2026 में आयोजित होने वाले British Academy of Film and Television Arts Awards (BAFTA) में प्रेजेंटर के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस घोषणा के बाद उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री...

मुंबई. भारतीय सिनेमा के लिए यह बेहद गर्व का क्षण है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट को साल 2026 में आयोजित होने वाले British Academy of Film and Television Arts Awards (BAFTA) में प्रेजेंटर के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस घोषणा के बाद उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई है। ब्रिटिश अकादमी ने मंगलवार को उन अंतरराष्ट्रीय सितारों की लिस्ट जारी की, जो इस प्रतिष्ठित समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे।

 

PunjabKesari

 

अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ शेयर करेंगी मंच

इस वर्ष समारोह की मेजबानी Alan Cumming करेंगे। प्रेजेंटर की सूची में आलिया भट्ट के अलावा कई नामचीन कलाकार शामिल हैं, जिनमें Cillian Murphy, Kate Hudson और Glenn Close जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अलग-अलग देशों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े इन सितारों की मौजूदगी इस शाम को और भी खास बनाएगी।

 

कब और कहां होगा आयोजन?

BAFTA अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन 22 फरवरी को लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया जाएगा, जो साउथबैंक सेंटर परिसर का हिस्सा है। कार्यक्रम शाम 7 बजे (BST) से शुरू होगा और दुनियाभर के दर्शक इसे विभिन्न प्रसारण प्लेटफॉर्म्स पर देख सकेंगे।

 

इस साल नामांकित कलाकारों की सूची भी बेहद प्रभावशाली है। नॉमिनेशन में Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Emma Stone, Benicio del Toro और निर्देशक Paul Thomas Anderson जैसे दिग्गज शामिल हैं। इन नामों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह शाम कितनी भव्य होने वाली है।

भारतीय सितारों की बढ़ती मौजूदगी

आलिया भट्ट से पहले भी भारतीय कलाकार इस मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण बीते वर्षों में बाफ्टा समारोह में प्रेजेंटर की भूमिका निभा चुकी हैं। अब आलिया का इस सूची में शामिल होना वैश्विक स्तर पर भारतीय सिनेमा की बढ़ती पहचान को दर्शाता है।
 

