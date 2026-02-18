Main Menu

सुनिधि चौहान और उदित नारायण के बाद, सूर्यदत्ता नेशनल अवॉर्ड 2026 से सम्मानित हुए यूथ एंबेसडर दारासिंग खुराना

Edited By suman prajapati, Updated: 18 Feb, 2026 11:24 AM

youth ambassador darasing khurana honoured with suryadatta national award 2026

एक्टर और ग्लोबल यूथ एंबेसडर दारासिंग खुराना को ग्लोबल सोशल सर्विस में बेहतरीन काम के लिए सूर्यदत्ता नेशनल अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। वह मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान, पद्म भूषण अवॉर्ड जीतने वाले सिंगर उदित नारायण, ISRO के पूर्व चेयरमैन डॉ. के....

मुंबई. एक्टर और ग्लोबल यूथ एंबेसडर दारासिंग खुराना को ग्लोबल सोशल सर्विस में बेहतरीन काम के लिए सूर्यदत्ता नेशनल अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। वह मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान, पद्म भूषण अवॉर्ड जीतने वाले सिंगर उदित नारायण, ISRO के पूर्व चेयरमैन डॉ. के. सिवन, अनुपम खेर और शंकर महादेवन जैसे नेशनल आइकॉन की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्हें पिछले सालों में यह सम्मान मिला है।

 

यह अवॉर्ड भारत के पूर्व चीफ जस्टिस उदय ललित ने पुणे में सूर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के सालाना नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी. एस. कृष्णमूर्ति और सीनियर पब्लिक लीडर श्याम जाजू की मौजूदगी में दिया। लगभग तीन दशक पहले शुरू किए गए सूर्यदत्ता नेशनल अवॉर्ड उन लोगों को पहचान देते हैं जिनके काम ने सोशल सर्विस, पब्लिक लीडरशिप, आर्ट्स, साइंस और नेशनल डेवलपमेंट में एक सार्थक और स्थायी योगदान दिया है।

खुराना को मेंटल हेल्थ एडवोकेसी और ग्लोबल यूथ लीडरशिप में उनके लगातार योगदान के लिए पहचान मिली। वह अभी कॉमनवेल्थ के लिए ग्लोबल यूथ एंबेसडर के तौर पर काम करते हैं, और इस पद पर रहने वाले अकेले एशियाई और दुनिया भर के कुछ ही लोगों में से एक बन गए हैं। इस रोल में, उन्होंने यूथ डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और सोशल इनक्लूजन पर फोकस करने वाले इंटरनेशनल इनिशिएटिव में योगदान दिया है।

उन्होंने UNICEF इंडिया के साथ यूथ मेंटल हेल्थ एंगेजमेंट पर भी काम किया है और Pause. Breathe. Talk. के फाउंडर हैं, जो मेंटल हेल्थ से जुड़े स्टिग्मा को कम करने और बातचीत, एजुकेशन और कम्युनिटी आउटरीच के ज़रिए इमोशनल वेल-बीइंग सपोर्ट तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए एक इनिशिएटिव है।

पिछले कुछ सालों में, सूर्यदत्त नेशनल अवार्ड्स ने अलग-अलग फील्ड की जानी-मानी हस्तियों को सम्मानित किया है, जिनमें नेशनल लीडर, पद्म अवॉर्डी, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और ग्लोबल चेंजमेकर शामिल हैं। खुराना को मिली पहचान उन्हें मेंटल हेल्थ और सोशल इम्पैक्ट पर ग्लोबल बातचीत में योगदान देने वाले भारतीय यूथ लीडर्स की नई पीढ़ी में शामिल करती है।

