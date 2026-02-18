प्रवीणा देशपांडे का 60 की उम्र में निधन, ईडी ने कुर्क की जयसूर्या की 39 लाख की संपत्ति..पढ़ें मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें

Edited By suman prajapati, Updated: 18 Feb, 2026 06:24 PM
मुंबई. मनोरंजन जगत से हाल ही में बुरी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुकीं मशहूर एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उनका 17 फरवरी को निधन हो गया। इस बात की पुष्टि उनके परिवार ने सोशल मीडिया के जरिए की है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मलयालम फिल्म एक्टर जयसूर्या की 39 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। यह जानकारी हाल ही में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से सामने आई। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें..
सलमान खान की को-स्टार प्रवीणा देशपांडे का 60 की उम्र में निधन, कैंसर से जंग हारीं एक्ट्रेस
पापा सुनील के निधन से सदमे में एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा
बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 14 फरवरी को पिता सुनील मल्होत्रा के निधन से एक्टर बिल्कुल टूट गए हैं। बताया गया कि सिद्धार्थ के पिता काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 14 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कह गए।
‘धुरंधर 2’ के शूटिंग सेट पर लापरवाही! सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर AICWA ने अपनाया कड़ा रुख
मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर सुरक्षा मानकों को लेकर सवालों के घेरे में है। फिल्म ‘धुरंधर 2’ की शूटिंग के दौरान कथित लापरवाही का मामला सामने आने के बाद कामकाजी माहौल और सेट्स पर सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर बहस छिड़ गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर ऑल इंडियन सीने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि किसी भी परिस्थिति में कामगारों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती।
ICU में भर्ती सलीम खान की चिंता में सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी ने लिखा भावुक पोस्ट
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता और फेमस राइटर सलीम खान को बीते मंगलवार तबीयत नाजुक होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया था। सलीम खान की अचानक तबीयत बिगड़ने और आईसीयू में भर्ती होने की खबर से उनके फैंस काफी घबरा गए थे और जल्द ठीक होने की दुआ मांगते नजर आए थे। वहीं, खान परिवार को सलीम खान के लिए काफी चिंतित नजर आया था। इसी बीच सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड व एक्ट्रेस सोमी अली ने भी उनके जल्द ठीक होने की दुआ की। साथ ही अपने पोस्ट में उन्होंने सलीम खान को अपने पिता जैसा बताया।
छठी बार मां बनीं सीमा हैदर, 11 महीने बाद दिया सचिन मीणा के दूसरे बच्चे को जन्म
पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वह अपने पति सचिन मीणा के साथ छठे बच्चे की मां बन गई हैं। 11 महीने में सीमा हैदर ने सचिन के दूसरे बच्चे को जन्म दिया और इस बार उन्होंने एक बेटे का स्वागत किया है। सीमा ने ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार मां और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं।
सलीम खान को हुआ था ब्रेन हैमरेज, डॉक्टर्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया अपडेट, बताया कब होंगे डिस्चार्ज
सलमान खान के पिता सलीम खान बीते मंगलवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हुए थे। उनकी बिगड़ी तबीयत की खबर सामने आते ही उनके चाहने वाले चिंतित हो उठे थे और कई सेलेब्स और उनका परिवार हाल जानने अस्पताल पहुंचे थे। परिवार ने अभी तक सलीम खान की हेल्थ को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है। इसी बीच बुधवार को लीलावती अस्पताल ने दिग्गज स्क्रीन राइटर ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर उनका हेल्थ अपडेट दिया। साथ ही उनके अस्पताल से डिस्चार्ज होने की जानकारी भी दी।
आप हमेशा याद आएंगे..ससुर के निधन के बाद कियारा का इमोशनल पोस्ट
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 14 फरवरी, शनिवार को निधन हो गया। इस बात की जानकारी हाल ही में एक्टर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को दी और उन्हें भावुक दिल से याद करते नजर आए। सिद्धार्थ के बाद अब उनकी पत्नी व एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने भी ससुर को श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जो खूब पढ़ा जा रहा है।
चिकनगुनिया की चपेट में आईं ‘लापता लेडीज’ की डायरेक्टर किरण राव
बॉलीवुड की जानी-मानी फिल्ममेकर किरण राव इन दिनों स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं। हाल ही में किरण ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि उन्हें चिकनगुनिया हो गया है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की गई तस्वीरों में उन्होंने अपनी रिकवरी की झलक दिखाते हुए फैंस को अपनी तबीयत के बारे में अपडेट दिया।
रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने किया सबका शुक्रिया, इंडस्ट्री से मांगा काम, कहा- वो जो भी फीस तय करें, मंजूर है
9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को अंतरिम जमानत मिल गई है। एक्टर मंगलवार को 30 दिनों की जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से बाहर आते ही राजपाल ने उनका सपोर्ट करने वाले सेलेब्स, दोस्तों और फैंस का दिल से आभार जताया। इसका साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री से काम भी मांगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 16 साल पुराने कर्ज मामले में अपना पक्ष रखेंगे।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, कुर्क की मलयालम एक्टर जयसूर्या की 39 लाख रुपये की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मलयालम फिल्म एक्टर जयसूर्या पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने एक्टर की 39 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। यह जानकारी हाल ही में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से सामने आई।