मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, कुर्क की मलयालम एक्टर जयसूर्या की 39 लाख रुपये की संपत्ति

Edited By suman prajapati, Updated: 18 Feb, 2026 05:00 PM

मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मलयालम फिल्म एक्टर जयसूर्या पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने एक्टर की 39 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। यह जानकारी हाल ही में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से सामने आई।

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है। ईडी ने मंगलवार को एक अंतरिम अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया, जिसके जरिए केरल में स्थित लगभग 39.01 लाख रुपये कीमत की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

चार एफआईआर से जुड़ी है जांच

सूत्रों के अनुसार, यह जांच त्रिशूर ईस्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कम से कम चार अलग-अलग एफआईआर से संबंधित है। इन मामलों में कथित तौर पर एक निवेश योजना के जरिए लोगों से धन जुटाने और उसमें अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं। पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिक मामलों के आधार पर ईडी ने धन शोधन के पहलुओं की जांच शुरू की।

ब्रांड एंबेसडर को लेकर लेन-देन का आरोप

जांच एजेंसी को शक है कि इस कथित निवेश योजना से जुड़े व्यक्ति रहीम ने एक्टर जयसूर्या को ब्रांड एंबेसडर बनाने के लिए भुगतान किया था। सूत्रों के मुताबिक, यह राशि उस स्कीम के प्रचार-प्रसार और समर्थन के बदले दी गई थी। इसी लेन-देन को लेकर धन शोधन के पहलू की जांच की जा रही है।

आगे की कार्रवाई जारी

ईडी फिलहाल इस मामले में धन के स्रोत, लेन-देन की प्रकृति और संभावित लाभार्थियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। एजेंसी यह भी जांच रही है कि कथित निवेश योजना के माध्यम से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल किस तरह किया गया।

इस मामले में एक्टर या उनके प्रतिनिधियों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।  
 

