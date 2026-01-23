Video: गोरे मुखड़े पर काला चश्मा लगाए मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं करीना कपूर, दिखा स्टाइलिश अंदाज

. एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘दायरा’ को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और फिलहाल पोस्ट-प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है। इसी बीच हाल ही में एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया...

मुंबई. एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘दायरा’ को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और फिलहाल पोस्ट-प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है। इसी बीच हाल ही में एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां वह बेहद कैजुअल और स्टाइलिश अंदाज़ में नजर आईं। अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

एयरपोर्ट पर दिखा करीना का स्टाइलिश अवतार



करीना कपूर जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं तो वहां मौजूद पैपराजी ने उन्हें कैमरों में कैद कर लिया। इस दौरान करीना ने ब्लू जींस के साथ रेड स्वेटशर्ट में नजर आईं, जिसमें वह काफी कूल और ट्रेंडी लग रही थीं। अपने इस लुक को उन्होंने ब्लैक सनग्लासेस के साथ कंप्लीट किया, जिसने उनकी स्टाइल को और भी निखार दिया।

सोशल मीडिया पर उनके इस एयरपोर्ट लुक को फैंस का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। कई यूजर्स ने हार्ट और फायर इमोजी के साथ उनकी तारीफ की।

फिल्म ‘दायरा’ के बारे

करीना कपूर खान की अपकमिंग फिल्म ‘दायरा’ मशहूर निर्देशक मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित है। फिल्म में करीना के साथ साउथ स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। पृथ्वीराज फिल्म में एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाते दिखाई देंगे, जबकि करीना का रोल भी कहानी में बेहद अहम और प्रभावशाली बताया जा रहा है।

मेकर्स के मुताबिक यह फिल्म साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।