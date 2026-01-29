मौनी रॉय ने शेयर की वेकेशन फोटोज, शॉर्ट्स पहन बिखेरा बोल्डनेस का जलवा

Edited By suman prajapati, Updated: 29 Jan, 2026 05:41 PM
मुंबई. मौनी रॉय उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में शामिल हैं, जो अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती से भी दर्शकों को आसानी से मंत्रमुग्ध कर देती हैं। उन्होंने हिंदी टेलीविजन से अपने करियर की शुरुआत की और बहुत कम समय में फिल्म इंडस्ट्री तक अपनी पहुंच बनाई। टीवी शोज और फिल्मों में लगातार काम करने के बावजूद मौनी सोशल मीडिया पर भी बेहद एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें, ट्रैवल वीडियोज़ और लाइफ के खास पल फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। वहीं, हाल ही में मौनी ने फिर से अपनी नई बोल्ड लुक की तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट का पारा बढ़ाया है।
शेयर की गई तस्वीरों में मौनी रॉय अलग-अलग आउटफिट में नजर आ रही हैं। हर तस्वीर में उनका बेहद बोल्ड अंदाज देखने को मिल रहा है।
कहीं वो समंदर किनारे बेड पर लेटकर अपनी कातिलाना अदाएं दिखा रही हैं तो कही खुले आसमां के नीचे शॉर्ट्स पहने बोल्डनेस का जलवा बिखेर रही हैं।
एक तस्वीर में मौनी मिरर के सामने पोज देती नजर आ रही हैं तो एक फोटो में वह सेल्फी लेती दिख रही हैं।
वर्क फ्रंट पर मौनी रॉय लगातार नए प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं। उन्होंने फिल्म ‘विश्वम्भरा’ में काम किया है, जिसकी रिलीज की घोषणा हाल ही में मेगास्टार चिरंजीवी ने की है और यह फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में आने वाली है। इसके अलावा वह हिंदी फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ और एक अन्य अनटाइटल्ड हिंदी प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हैं।