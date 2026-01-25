कमर पर हाथ रखा, लो एंगल से बनाए वीडियो..दादा की उम्र के पुरुषों ने मौनी रॉय संग की बदसलूकी, आहत हुईं एक्ट्रेस

बॉलीवुड की खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार मौनी रॉय के दुनिया भर में लाखों फैंस हैं, जो हर दम उन्हें देखने और उनके साथ सेल्फी लेने का मौका ढूंढते रहते हैं। वहीं, हाल ही में एक इवेंट में एक्ट्रेस संग फोटो लेने आए एक उम्रदराज फैन ने एक्ट्रेस संग...

मुंबई. बॉलीवुड की खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार मौनी रॉय के दुनिया भर में लाखों फैंस हैं, जो हर दम उन्हें देखने और उनके साथ सेल्फी लेने का मौका ढूंढते रहते हैं। वहीं, हाल ही में एक इवेंट में एक्ट्रेस संग फोटो लेने आए एक उम्रदराज फैन ने एक्ट्रेस संग शर्मनाक हरकत कर दी, जिससे एक्ट्रेस काफी असहज हो गईं। इस घटना के बाद मौनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपना वह अनुभव साझा किया।



मौनी रॉय ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- कुछ दिनों पहले करनाल में एक इवेंट था मैं बतौर गेस्ट वहां गई थी, लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि वहां दो अंकल लोग जो दादा जी की उम्र के होंगे उन्होंने और उनके परिवार ने मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाई और तस्वीर खिंचवाते-खिंचवाते उन्होंने मेरी कमर पर हाथ रख दिया। मैंने उनसे कहा सर अपना हाथ हटाओ प्लीज। मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया।

मौनी ने आगे कहा कि स्टेज पर तो अंकल ने अश्लील कमेंट्स तक करने शुरू कर दिए। मुझे अश्लील इशारे कर रहे थे। उन्होंने मुझपर गुलाब तक फेंका था। मैंने अपनी परफॉर्मेंस पूरी की और मैं वहां से जाने लगी, लेकिन आयोजकों ने फिर भी उन्हें नहीं रोका यह बहुत ही चिंता जनक स्थिति थी।



एक्ट्रेस ने कहा कि इतनी पॉपुलर होने के बावजूद भी उन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। तो नई लड़कियों का क्या ही होता होगा। मैं इवेंट में खुद को बहुत ही अपमानित महसूस कर रही थी।

इतना ही नहीं मौनी ने अपने पोस्ट में लिखा, 'स्टेज काफी ऊंचाई पर था और ये अंकल लो एंगल से वीडियो बना रहे थ। जब किसी ने उन्हें रोकने के लिए कहा तो उन्होंने गालियां दीं। मुझे अपने देश, अपने लोगों, अपनी परंपराओं से प्यार है, लेकिन ये सब? कितनी बेशर्मी! मर्द होने का घमंड! मैं कभी भी अपने साथ होने वाली किसी भी निगेटिव बात को पोस्ट नहीं करती, लेकिन इन सबके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस व्यवहार के लिए मेरे पास कोई शब्द या गाली नहीं है जो इसे सही ठहरा सके। हम कलाकार इन कार्यक्रमों में दूल्हा-दुल्हन को बधाई देने और उनकी खुशी में चार चांद लगाने जाते हैं।हम उनके मेहमान हैं और वो हमें इस तरह परेशान करते हैं. छी!'

इतना ही नहीं, इस हरकत से आहत हुईं मौनी रॉय ने उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।