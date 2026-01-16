'इंसान गलतियों का पुतला है..कॉन्सर्ट में अश्लील बात कहने के बाद हनी सिंह ने मांगी माफी, कहा- जुबान पर कंट्रोल रखूंगा

Edited By suman prajapati, Updated: 16 Jan, 2026 10:25 AM
मुंबई. फेमस सिंगर और रैपर बीते दिन दिल्ली में एक लाइव कॉन्सर्ट के लिए पहुंचे थे, जहां उन्हें हज़ारों की संख्या के बीच जुटे लोगों के बीच बेहद आपत्तिजनक बात कह दी थी। जैसे ही उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने उन्हें आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया और उन्हें जमकर ट्रोल किया। सोशल मीडिया पर बढ़ती ट्रोलिंग देख अब हाल ही में हनी सिंह ने एक वीडियो शेयर कर माफी मांगी है और कहा है कि वे कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती दोबारा न हो।
हनी सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कहते हैं, 'नमस्कार, सत्श्रीअकाल... मैं आप लोगों से कुछ बात करने आया हूं अभी। सुबह से मेरा एक वीडियो एडिट करके वायरल किया जा रहा है जो काफी लोगों को काफी आपत्तिजनक लग रहा है। मैं आपको उसकी पूरी कहानी बताना चाहता हूं। मैं ननकू और करण के शो पर सिर्फ एक गेस्ट था। इस शो पर जाने से तकरीबन 2 दिन पहले ही मैं कुछ गायनाकॉलोजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट से मिला था। उनसे मिलकर ये पता चला कि नई पीढ़ी के युवाओं में सेक्सुअली ट्रांसमिटिड बीमारियां खूब फैल रही हैं। जिसके बाद मैंने वहां स्टेज पर ही जेन जी युवाओं को देखकर बोल दी। मेरा मकसद केवल युवाओं को अवेयर करना था। लेकिन जिन लोगों को मैंने ठेस पहुंचाई है उनसे मैं माफी मांगता हूं।'
उन्होंने कहा- 'मेरा ऐसा बोलने और कहने का मकसद नहीं था। लेकिन फिर भी मैं माफी मांगता हूं और अपनी जुबान पर कंट्रोल रखूंगा। इंसान गलतियों का एक पुतला है मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी गलती दोबारा न हो। मैं अपनी बात को कब कहां और कैसे बोलने से पहले ही ध्यान रखूंगा।'
क्या बोले थे हनी सिंह?
दरअसल, हनी सिंह ने दिल्ली में अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान एक अश्लील बात करते हुए युवाओं को कार में संभोग करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था- दिल्ली में इतनी ठंड है ऐसे में गाड़ी में लेने में मजा आता है।' हनी सिंह का ये वीडियो जैसे ही सामने आया लोगों का गुस्सा भी उन पर फूट पड़ा था।