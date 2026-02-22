Main Menu

  • महादेव की भक्ति में लीन दिखीं राशा थडानी, नंदी के कान में कहीं अपनी मनोकामना, देखें खूबसूरत तस्वीरें

Edited By suman prajapati, Updated: 22 Feb, 2026 04:34 PM

rasha thadani seen immersed in devotion to mahadev see beautiful pics

 मुंबई. बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रवीना टंडन की खूबसूरत सी बेटी और एक्ट्रेस राशा थडानी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती हैं। राशा अपनी पहली ही मूवी आजाद से फैंस के बीच लाइमलाइट में आ गई थीं। मूवी में उनके गाने ऊई अम्मा को लोगों ने जमकर प्यार दिया। वहीं, अब राशा ने अपने सोशल मीडिया पर भगवान की भक्ति में डूबे हुए अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर फिर फैंस का दिल जीत लिया है। फैंस रवीना की बेटी की इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।
 



PunjabKesari

राशा थडानी ने अपने इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रही हैं। वो शिव मंदिर नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहती दिखती हैं।

PunjabKesari

कई तस्वीरों में राशा अपनी गैंग के साथ पोज दे रही , जबकि एक तस्वीर में वह एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया से वीडियो कॉल पर बात करती दिख रही हैं।

PunjabKesari

वहीं, कुछ फोटोज उनके प्रोफेशनल फ्रंट की हैं, जिनमें वे फोटोशूट कराती दिख रही हैं।

PunjabKesari

 

इस दौरान राशा प्लेन ब्लू कलर के सूट और प्रिंटेड आउटपिट में बेहद गॉर्जियस लग रही हैं, जबकि अन्य तस्वीरों में वह जींस टॉप में नजर आ रही हैं।

PunjabKesari


 

काम की बात करें तो बॉलीवुड के बाद राशा थडानी अब तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने वाली हैं। उनकी पहली तेलुगु फिल्म को अजय भूपति निर्देशित करेंगे। इस फिल्म का नाम 'श्रीनिवासा मंगापुरम' है। इसके अलावा राशा फिल्म 'लाइकी लाइका' में भी नजर आएंगी।

PunjabKesari

