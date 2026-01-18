2016 के वायरल ट्रेंड में शामिल हुईं दीया मिर्जा, मैडी–रीना को साथ देख ताजा हुईं फैंस की पुरानी यादें

सोशल मीडिया पर इन दिनों "दिस वाज़ 2016" छाया हुआ है, जिसमें सेलिब्रिटीज अपनी 10 साल पुरानी यानी 2016 की तस्वीरें शेयर करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में करीना कपूर ने 2016 की अपनी पुरानी तस्वीरों का एक संग्रह सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वहीं, अब करीना...

मुंबई. सोशल मीडिया पर इन दिनों "दिस वाज़ 2016" छाया हुआ है, जिसमें सेलिब्रिटीज अपनी 10 साल पुरानी यानी 2016 की तस्वीरें शेयर करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में करीना कपूर ने 2016 की अपनी पुरानी तस्वीरों का एक संग्रह सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वहीं, अब करीना के बाद एक्ट्रेस दीया मिर्जा भी इस वायरल ट्रेंड में शामिल हो गई हैं। उन्होंने आर. माधवन के साथ अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर कीं, जिससे उनके फैंस की शुरुआती फिल्मों की यादें ताजा हो गईं।

दीया मिर्जी ने अपने इंस्टाग्राम पर 'रहना है तेरे दिल में' (आरएचटीडीएम) के को-स्टार आर. माधवन, जिन्हें मैडी के नाम से जाना जाता है, के साथ फिल्म के पर्दे के पीछे और फोटोशूट की तस्वीरें पोस्ट कीं। फिल्म की 25वीं वर्षगांठ इस अक्टूबर में आ रही है। अपने पोस्ट के कैप्शन में दीया ने लिखा, "यह 2016 था। 19 अक्टूबर 2026 को 25 साल पूरे हो जाएंगे। एक ऐसा तोहफा जो हमेशा मिलता रहता है। फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम बताओ। ओह मैडी मैडी, देखो क्या आ गया?"

कई फैंस के लिए, रीना और मैडी के रूप में दीया और माधवन बॉलीवुड की सबसे प्रिय जोड़ियों में से एक हैं।

दो दशक से अधिक समय पहले रिलीज़ होने के बावजूद फिल्म के गाने, संवाद और कहानी आज भी दर्शकों के दिलों में एक खास जगह रखते हैं।



वाशु भगनानी की पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित इस फिल्म में सैफ अली खान ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यह माधवन और दीया मिर्जा दोनों की डेब्यू मूवी थी।

