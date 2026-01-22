गर्लफ्रेंड गौरी से शादी कर चुके हैं आमिर खान? कहा- वे दोनों एक-दूसरे को लेकर काफी सीरियस

बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक दो शादियों के टूटने के बाद अब गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं। दोनों को अक्सर पब्लिक प्लेस पर हाथों में...

मुंबई. बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक दो शादियों के टूटने के बाद अब गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं। दोनों को अक्सर पब्लिक प्लेस पर हाथों में हाथ थामे देखा जाता है। वहीं, हाल ही में आमिर ने गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर अपने दिल के जज्बात जाहिर किए।

हाल ही में आमिर खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि ‘दिल से तो वो गौरी से पहले ही शादी कर चुके हैं।’ एक्टर ने कहा कि भले ही वह और गौरी एक-दूसरे को लेकर काफी गंभीर हैं, लेकिन अभी शादी करने का कोई तात्कालिक प्लान नहीं है। वह अपने दिल में गौरी से पहले ही शादी कर चुके हैं, लेकिन इसे कानूनी रूप से कब करेंगे, इस पर अभी फैसला नहीं लिया है।

आमिर ने कहा- गौरी और मैं एक-दूसरे को लेकर बहुत गंभीर हैं और पूरी तरह कमिटेड हैं। हम पार्टनर हैं और साथ हैं।



बता दें इस समय आमिर और उनकी गर्लफ्रेंड गौरी दोनों मुंबई के सुंदर अपार्टमेंट में साथ रह रहे हैं। दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ हैं। एक्टर ने साल 2025 में अपने 60वें बर्थडे पर गौरी को पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था।



आमिर खान के हो चुके हैं दो तलाक

बता दें, गौरी को डेट करने से पहले आमिर खान दो शादिया कर चुके हैं। पहली शादी उनकी पत्नी रीना दत्त से हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन कुछ सालों बाद ही उनका तलाक हो गया था। फिर दूसरी शादी उनकी किरण राव से हुई, जिससे उनका एक बेटा है। फिर किरण से तलाक के बाद आमिर की लाइफ में गौरी आई, जिसके साथ अक्सर उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं।

