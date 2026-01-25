Main Menu

'भाड़ में जाओ..नूपुर सेनन संग मैचिंग कर ट्रोल हुईं ननद का करारा जवाब, कहा- मेरा आउटफिट कई महीनों पहले तैयार हुई थी

25 Jan, 2026

मुंबई. एक्ट्रेस नूपुर सेनन की ननद स्टेबी बेन इस वक्त काफी सुर्खियों में हैं या कहें कि लोगों के निशाने पर हैं। दरअसल, स्टेबी को भैय्या स्टेबिन बेन की वेडिंग रिसेप्शन में भाभी नूपुर से मैचिंग आउटफिट पहनने के लिए ट्रोल किया जा रहा है। नूपुर ने अपनी रिसेप्शन में मैरून कलर का गाउन पहना था और उनकी ननद स्टेबी बेन भी सेम कलर के आउटफिट में नजर आई थीं। ऐसे में लगातार ट्रोलिंग का शिकार हो रही नूपुर की नदद ने अब हाल ही में अपनी चुप्पी तोड़ी है और मामले पर रिएक्ट किया है।

हाल ही में नूपुर सेनन की ननद स्टेबी बेन ने भाभी संग मैचिंग करने पर हो रही ट्रोलिंग को लेकर कहा, 'मैंने पहले भी ऐसी ट्रोलिंग होती देखी है, क्योंकि मेरे भाई स्टेबिन बेन एक दशक से भी ज्यादा समय से इस इंडस्ट्री में हैं। लेकिन ये पहली बार है कि मैं टारगेट पर हूं। ये नया है। शुरू में मुझे बुरा लगा कि ये लोग क्या लिख रहे हैं। मेरे दोस्त मुझे फोटोज भेज रहे थे, लेकिन अब 3-4 दिन बाद मैं ऐसे थी कि भाड़ में जाओ। इसे पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए और सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इंटरनेट पर जो होता है वो बकवास है। इतने फैमिली मोमेंट में ऐसा हुआ ये दुखद है।'

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने ट्विनिंग करने का प्लान किया था तो इस पर स्टेबी ने कहा, 'नहीं, हम ट्विनिंग नहीं कर रहे थे। हमारे आउटफिट बहुत अलग थे। फोटो में वो एक-जैसे लग रहे थे। कलर, कट, मैटेरियल और मेरी ड्रेस नूपुर से बहुत अलग थी। मेरा आउटफिट शादी से कई महीनों पहले तैयार हो गया था। ये कस्टम पीस था। नूपुर ने कलर अप्रूव किया था। मेरे भाई ने भी देखा था। हमने लगभग सारे आउटफिट एक-दूसरे से डिस्कस किए थे। नूपुर का गाउन मनीष मल्होत्रा का पीस था। उन्होंने शादी से दो हफ्ते पहले तक इस पर काम किया था। वो वेल में मॉडर्न टच चाहती थी।'

बता दें, एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने 10 और 11 जनवरी को सिंगर स्टेबिन बेन संग उदयपुर में धूमधाम से शादी रचाई थी। कपल की शादी दो रीति-रिवाजों, एक हिंदू और एक क्रिश्चियन वेडिंग के तहत हुई थी। इसके बाद उन्होंने 13 जनवरी को ग्रेंड वेडिंग पार्टी होस्ट की थी, जहां ननद-भाभी की आउटफिट एक जैसी दिखी और यह चर्चा का विषय बन गई।


 

