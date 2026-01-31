पौराणिक और फैंटेसी अंदाज में बड़े पर्दे पर आ सकती है एकता कपूर की ‘नागिन’

एकता कपूर ने 2015 में टीवी पर ‘नागिन’ के ज़रिए दर्शकों को सुपरनैचुरल फिक्शन की एक नई दुनिया से मिलवाया।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। एकता कपूर ने 2015 में टीवी पर ‘नागिन’ के ज़रिए दर्शकों को सुपरनैचुरल फिक्शन की एक नई दुनिया से मिलवाया। मौनी रॉय और अदा खान की लीड में शुरू हुई यह कहानी रूप बदलने वाली नागिनों के इर्द-गिर्द घूमती थी, जिसने देखते ही देखते जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर ली। बीते 11 सालों में यह फ्रैंचाइज़ी देश के सबसे चर्चित टीवी शोज़ में शामिल हो गई और फिलहाल इसका नया सीजन ‘नागिन 7’ टीवी पर ऑन-एयर है। अब खबर है कि इस पॉपुलर फ्रैंचाइज़ी को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है।

इंडस्ट्री से जुड़े एक स्वतंत्र सूत्र के मुताबिक, बालाजी टेलीफिल्म्स ‘नागिन’ को टीवी से आगे बढ़ाकर फिल्मों के रूप में पेश करने की संभावनाओं पर बातचीत कर रहा है। ब्रांड की जबरदस्त फैन फॉलोइंग और इसकी सिनेमैटिक स्केल को देखते हुए मेकर्स इसे बड़े पर्दे के हिसाब से नए अंदाज़ में ढालने पर विचार कर रहे हैं, जहां इसकी पौराणिक और फैंटेसी दुनिया को और भव्य रूप दिया जाएगा।

हालांकि, ‘नागिन’ फिल्म का आइडिया अभी शुरुआती स्टेज पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि बड़े पर्दे पर नागिन का किरदार कौन निभाएगा। टीवी पर भी हर सीजन में एकता कपूर इस रोल के लिए लंबा और डिटेल्ड ऑडिशन प्रोसेस रखती हैं। यह प्रोजेक्ट उनके दिल के बेहद करीब रहा है, इसलिए लुक, कॉस्ट्यूम, स्टाइलिंग से लेकर हर छोटी-बड़ी चीज़ पर उनकी खास नज़र रहती है। ऐसे में साफ है कि नागिन की रहस्यमयी और फैंटेसी से भरी दुनिया अब टीवी तक सीमित नहीं रहने वाली। बहुत जल्द यह सिनेमाघरों तक अपना दायरा बढ़ा सकती है।

एकता कपूर इन दिनों अपने आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी एक्टिव हैं। उनकी और TVF की थिएट्रिकल फिल्म “Vvan” पर काम ज़ोरों पर है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लीड रोल में नजर आएंगे। अरुणभ कुमार के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक रहस्यमय और रोमांचक सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है और अगले साल रिलीज़ होगी। इसके अलावा बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स की हॉरर-कॉमेडी ‘भूत बंगला’, जिसे प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं, 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। अक्षय कुमार, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव और वामिका गब्बी स्टारर यह फिल्म हॉरर और कॉमेडी का दमदार तड़का लेकर आएगी।