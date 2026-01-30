अनुपम खेर ने किए संकट मोचन हनुमान और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन, गले में हार पहने भक्ति में चूर दिखे एक्टर

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर अक्सर किसी न किसी वजह को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और खुद को सोशल मीडिया पर बराबर अपडेट रखते हैं। हाल ही में ही एक्टर ने वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान अनुपम...

मुंबई. बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर अक्सर किसी न किसी वजह को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और खुद को सोशल मीडिया पर बराबर अपडेट रखते हैं। हाल ही में ही एक्टर ने वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान अनुपम ने खुद के साथ-साथ देश-दुनिया के लोगों के लिए भी आशीर्वाद मांगा। इस आध्यात्मिक यात्रा की झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की, जिसे खूब देखा जा रहा है।



इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में अनुपम खेर संकट मोचन हनुमान मंदिर में नजर आ रहे हैं। वीडियो के जरिए उन्होंने बताया कि वाराणसी आकर उन्हें देवों के देव महादेव और बजरंग बली के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वीडियो के अलावा अनुपम ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें वह मंदिर परिसर में शांत भाव से पूजा-अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं।

अपने पोस्ट के कैप्शन में अनुपम खेर ने लिखा, “हर हर महादेव! जय बजरंग बली। जय सिया राम। आज वाराणसी में सुबह-सुबह संकट मोचन मंदिर में बजरंग बली और काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव के दर्शन किए। आत्मा से प्रार्थना की। अपने लिए भी और आप सबके लिए भी। पूरी काशी का माहौल बेहद सकारात्मक और ऊर्जा से भरा हुआ है। जय हो।”

उनके इस कैप्शन को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स में लोग “हर हर महादेव” और “जय बजरंग बली” लिखकर अपनी श्रद्धा जता रहे हैं।

वर्कफ्रंट पर अनुपम खेर

काम की बात करें तो अनुपम खेर हाल ही में फिल्म ‘खोसला का घोसला 2’ की शूटिंग पूरी की है। साल 2006 में आई ‘खोसला का घोसला’ को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और अब इसके सीक्वल को लेकर भी फैंस में खासा उत्साह है।