  फेमस फिल्म और टीवी एक्टर का 54 की उम्र में निधन, हार्ट फेलियर से हुई मौत

Edited By suman prajapati, Updated: 22 Jan, 2026 11:07 AM

famous film and tv actor kamal roy passed away due to heart failure

मुंबई. मलयालम फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर एक्ट्रेस उर्वशी और दिवंगत एक्ट्रेस कल्पना के भाई और अभिनेता कमल रॉय अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 54 साल की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया है। एक्टर के निधन की खबर से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और साथी कलाकार उन्हें याद कर भावुक श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

हार्ट फेलियर बना मौत की वजह

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कमल रॉय की मौत हार्ट फेलियर के कारण हुई है। बताया जा रहा है कि वह बीते कुछ समय से फिल्मी दुनिया में ज्यादा सक्रिय नहीं थे, लेकिन उनकी पहचान और अभिनय आज भी दर्शकों के बीच कायम थी। खासतौर पर उन्होंने अपने करियर में गंभीर और नेगेटिव किरदारों से अलग पहचान बनाई थी, जिसके चलते उन्हें एक विलेन के तौर पर याद किया जाता है।

 

कला से जुड़े परिवार में जन्म

कमल रॉय एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिसका कला और अभिनय से गहरा नाता रहा है। वह प्रसिद्ध ड्रामा एक्टर चावरा वी.पी. नायर और विजयलक्ष्मी के बेटे थे। परिवार के पांच बच्चों में से चार ने अभिनय की दुनिया में नाम कमाया। उनकी बहनें उर्वशी, कल्पना और कलरंजिनी जानी-मानी एक्ट्रेस रहीं, जबकि भाई प्रिंस भी एक्टर थे। इतना ही नहीं, उनके दादा सूरनाड कुंजन पिल्लई एक प्रतिष्ठित कोश-लेखक, इतिहासकार, कवि और आलोचक थे।

फिल्मों और टीवी में निभाए यादगार किरदार

हालांकि कमल रॉय का करियर उनकी बहनों जितना लंबा और चर्चित नहीं रहा, फिर भी उन्होंने कई फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने ‘सयूज्यम’ (1979), ‘कोलीलक्कम’ (1981), ‘मंजू’ (1983), ‘किंगिनी’ (1992), ‘कल्याण सौगंधिकम’ (1996), ‘वचलम’ (1997), ‘शोभनम’ (1997) और ‘द किंग मेकर लीडर’ (2003) जैसी फिल्मों में काम किया।
इसके अलावा, वह मोहनलाल स्टारर फिल्म ‘युवजनोत्सवम’ (1986) के मशहूर गाने ‘इन्नुमेंटे कन्नुनीरल’ में भी नजर आए थे। छोटे पर्दे पर भी उन्होंने ‘शारदा’ जैसे लोकप्रिय टीवी सीरियल में काम किया।

विलेन के किरदार से मिली खास पहचान

कमल रॉय को सबसे ज्यादा सराहना निर्देशक विनयन की फिल्म ‘कल्याण सौगंधिकम’ में निभाए गए विलेन के किरदार के लिए मिली।  

