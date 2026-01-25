Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 1971 के युद्ध में शहीद हुए निर्मलजीत सिंह सेखों के परिवार से मिले 'बॉर्डर 2' एक्टर सनी देओल, शेयर की तस्वीर

1971 के युद्ध में शहीद हुए निर्मलजीत सिंह सेखों के परिवार से मिले 'बॉर्डर 2' एक्टर सनी देओल, शेयर की तस्वीर

Edited By suman prajapati, Updated: 25 Jan, 2026 01:09 PM

border 2 actor sunny deol met the family of nirmaljit singh sekhon

एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह  फिल्म 23 जनवरी को पर्दे पर रिलीज हुई है, जिसमें वह दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन जैसे स्टार्स के साथ नजर आए हैं। यह फिल्म साल 1971 के भारत-पाक...

मुंबई. एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह  फिल्म 23 जनवरी को पर्दे पर रिलीज हुई है, जिसमें वह दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन जैसे स्टार्स के साथ नजर आए हैं। यह फिल्म साल 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित है। ऐसे में हाल ही में सनी देओल ने 1971 के युद्ध में शहीद हुए निर्मलजीत सिंह सेखों के परिवार से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की है।

 
सनी देओल ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह निर्मलजीत सिंह के परिवार के सदस्य के साथ नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'हमारे हीरो परमवीर चक्र फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के परिवार से मिलना मेरे लिए खुशी की बात थी। फिल्म 'बॉर्डर 2' में इनका रोल दिलजीत दोसांझ कर रहे हैं, जिनकी बेमिसाल बहादुरी की सच्ची कहानी आप फिल्म में देखेंगे। उनके परिवार से मिलना बहुत अच्छा और यादगार था'। 

PunjabKesari


सनी देओल ने आगे लिखा है,  'फिल्म 'बॉर्डर 2' उन सभी सैनिकों और उनके परिवारों को सलाम है, जो चुपचाप हिम्मत से अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हैं'। 

और ये भी पढ़े


कौन थे निर्मलजीत सिंह?
बता दें, निर्मलजीत सिंह सेखों ने 1971 के युद्ध में श्रीनगर एयरफील्ड पर पाकिस्तानी जेट हमलों का अकेले मुकाबला किया था। उन्होंने पाकिस्तान के छह फाइटर जेट खदेड़कर भारत माता की सुरक्षा की थी और महज 26 वर्ष की आयु में देश के लिए शहीद हो गए थे। मरणोपरांत उन्हें सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फिल्म में दिलजीत दोसांझ शहीद निर्मलजीत का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं।


गौरतलब है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है। 23 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 30 करोड़ रुपये कमाए और दूसरे दिन 36.5 करोड़ का कारोबार किया।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!