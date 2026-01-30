'स्टार होकर भी आम इंसान जैसे..सोमी अली ने खुलकर की संजय दत्त की तारीफ, कहा- उनके साथ काम करना सपने जैसा था

90 के दशक की एक्ट्रेस सोमी अली अक्सर किसी न किसी वजह को लेकर चर्चा में रहती हैं। अपने करियर में सोमी कई सुपरस्टार्स संग काम कर चुकी हैं। पहली फिल्म ‘दिल तो खोया है’ में उन्हें एक्टर संजय दत्त के साथ काम करने का मौका मिला था और इसके बाद भी दोनों ने...

मुंबई. 90 के दशक की एक्ट्रेस सोमी अली अक्सर किसी न किसी वजह को लेकर चर्चा में रहती हैं। अपने करियर में सोमी कई सुपरस्टार्स संग काम कर चुकी हैं। पहली फिल्म ‘दिल तो खोया है’ में उन्हें एक्टर संजय दत्त के साथ काम करने का मौका मिला था और इसके बाद भी दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। वहीं, हाल ही में सोमी ने एक पोस्ट शेयर कर संजय दत्त की तारीफों के पुल बांधे और उन्हें दिल से जुड़ा इंसान बताया।



हाल ही में सोमी अली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर संजय दत्त के साथ एक थ्रोबैक फोटो शेयर की और लिखा- 'इस टीबीटी के साथ मैं 90 के दशक में वापस जा रही हूं…अगर किसी ने संजू के साथ काम किया है, तो वे जानते होंगे कि वह एक आम आदमी जैसा एक्टर है। वह कभी भी किसी कमरे में इस तरह से नहीं जाता कि वह उस पर हावी हो जाए, बल्कि कमरे में बैठे लोगों को ऐसा लगता है कि वे खास हैं क्योंकि संजू उन्हें ऐसा महसूस कराता है।'

आगे उन्होंने लिखा- 'उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है और वह सच में उन सबसे विनम्र एक्टर्स में से एक है जिन्हें मैं जानती हूँ। पहली बार जब मैंने कैमरे का सामना किया था, वह "दिल तो खोया है" के लिए संजू के साथ था और मैं काफी घबराई हुई थी। उनके साथ काम करना एक सपने जैसा था। हर एक्टर को संजू के व्यवहार को विनम्रता दिखाने और डायरेक्टर से लेकर स्पॉट बॉय तक सभी के साथ समान सम्मान और गरिमा से पेश आने के उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए।'





सोमी के इस पोस्ट को फैंस खूब लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।

