बायोपिक के बाद परिणीति ने साइना को इंस्टा पर अनफॉलो! अब तोड़ी चुप्पी, कहा- 'ऐसा नहीं कि हम दोस्त बन गए थे'

मुंबई. साल 2021 में परिणीति चोपड़ा की फिल्म 'साइना' रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी साइना नेहवाल का किरदार निभाया था। फिल्म में एक्ट्रेस के किरदार को खूब सराहना मिली थी। हालांकि, फिल्म रिलीज के बाद चर्चा उठी थी कि परिणीति ने इस बायोपिक के बाद साइना को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। दोनों एक-दूसरे को फॉलो नहीं करती हैं। वहीं, हाल ही में रियल लाइफ साइना ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

हाल ही में सुभोजित घोष के यूट्यूब चैनल पर बातचीत में साइना नेहवाल ने कहा कि उनके बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ था। उनका संबंध केवल फिल्म तक ही सीमित था, इससे ज्यादा कुछ नहीं।





साइना ने कहा- 'दरअसल, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और ना कभी ध्यान गया इसपर। क्योंकि मेरी लाइफ ट्रेनिंग, टूर्नामेंट्स और इवेंट्स में इतनी बिजी रहती है कि इस चीज पर ध्यान नहीं गया। जितनी भी बातें हुई हैं हमारी, ऐसा नहीं है कि हम दोस्त बन गए थे कुछ... कुछ सेशन में मैं भी एक प्रोफेशनल की तरह उसे बता रही थी कि मैंने लाइफ में क्या किया है, क्या क्या किया है, मैंने कुछ बोला ही नहीं कि मैंने दोस्ती की थी या कुछ।'



बैडमिंटन खिलाड़ी ने आगे बताया कि वो पूरी तरह से प्रोफेशनल काम के लिए वहां थीं। ट्रेनिंग के कारण इतना ज्यादा समय नहीं दे पाती थीं। कभी डिनर या लंच पर भी नहीं जाते थे। 2-3 हफ्ते में 1-2 घंटे के लिए मिलते थे। डायरेक्टर भी होते थे। साथ में इतना समय नहीं बिताया कि दोस्त बन सकें।'



'साइना' बायोपिक के बारे में



बता दें, स्पोर्ट्स ड्रामा 'साइना' साल 2021 में रिलीज हुई थी। इसमें परिणीति चोपड़ा के अलावा मानव कौल, एशान नकवी, मेघना मलिक भी नजर आए थे। फिल्म का निर्देशन अमोले गुप्ते का था।