बेटे के जन्म के बाद काम पर लौटीं परिणीति चोपड़ा, चेहरे पर ब्लैक गॉग्लस लगाए ग्रे ड्रेस में दिखा एलिगेंड लुक

Edited By suman prajapati, Updated: 17 Mar, 2026 11:00 AM
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा मां बनने के बाद से फिल्मों से दूर हैं और उन्हें अक्सर फैमिली के साथ एंजॉय करते देखा जाता है। इसी बीच हाल ही में इस एक्ट्रेस को बीते दिन मुंबई के अंधेरी इलाके में स्पॉट किया गया, जहां उनका बेहद स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट...
मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा मां बनने के बाद से फिल्मों से दूर हैं और उन्हें अक्सर फैमिली के साथ एंजॉय करते देखा जाता है। इसी बीच हाल ही में इस एक्ट्रेस को बीते दिन मुंबई के अंधेरी इलाके में स्पॉट किया गया, जहां उनका बेहद स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट अंदाज देखने को मिला। मां बनने के बाद परिणीति की पर्सनैलिटी में एक नया ग्लो देखने को मिला, जिसे फैंस भी खूब पसंद कर रहे हैं। उनका यह लेटेस्ट लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
लुक की बात करें तो इस दौरान परिणीति चोपड़ा ग्रे कलर की लॉन्ग कोट-स्टाइल ड्रेस पहने नजर आईं। आउटफिट का डिजाइन काफी स्लीक और मिनिमल है, लेकिन इसकी फिटिंग और कट ने उनके पूरे लुक को बेहद एलिगेंट बना दिया। सादगी के साथ स्टाइल को कैरी करने का उनका यह अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है।
अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए परिणीति ने छोटे ब्लैक सनग्लासेस लगाए और बालों को खुले रखा। इससे उनका लुक और भी सॉफ्ट और फ्रेश दिखा।
वहीं मेकअप की बात करें तो उन्होंने बहुत हल्का और नेचुरल मेकअप चुना, जिससे उनका चेहरा ग्लोइंग नजर रहा है।
एक्ट्रेस ने अपने इस आउटफिट के साथ ब्लैक कलर की हाई हील्स पहनी। सिंपल लेकिन स्टाइलिश फुटवियर ने उनके पूरे लुक को और ज्यादा स्मार्ट बना दिया।
परिणीति का कॉन्फिडेंट अंदाज, उनका चलने का स्टाइल और चेहरे पर स्माइल-इन सबने उनके लुक को और भी खास बना दिया। यही वजह है कि उनका यह अपीयरेंस सोशल मीडिया पर छा गया है।
खास बात यह है कि मां बनने के बाद परिणीति चोपड़ा एक बार फिर काम पर लौट आई हैं और अपने स्टाइलिश अंदाज से सबका ध्यान खींच रही हैं।