प्रेम, दर्द और मोक्ष की कहानी फिर लौटेगी—“अवारापन 2” का बड़ा एलान

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 21 Apr, 2026 02:16 PM
हाल ही में फिल्म के निर्माता-निर्देशक टीम ने आधिकारिक तौर पर इसकी रिलीज़ डेट की घोषणा कर दी है।
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बॉलीवुड में बहुप्रतीक्षित फिल्मों की सूची में अब एक और बड़ा नाम जुड़ गया है—“अवारापन 2”। हाल ही में फिल्म के निर्माता-निर्देशक टीम ने आधिकारिक तौर पर इसकी रिलीज़ डेट की घोषणा कर दी है। यह फिल्म 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। इस घोषणा के साथ ही फैंस के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई है, क्योंकि यह फिल्म 2007 में आई कल्ट क्लासिक “अवारापन” का सीक्वल है।
“अवारापन” अपने समय की एक ऐसी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर भले ही औसत प्रदर्शन किया हो, लेकिन समय के साथ यह दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने में सफल रही। फिल्म की कहानी, इमोशनल गहराई और खासतौर पर इसके संगीत ने इसे एक यादगार फिल्म बना दिया। अब लगभग दो दशक बाद इसका सीक्वल आना अपने आप में एक बड़ी बात है।
“अवारापन 2” में एक बार फिर इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। उनके किरदार शिवम को दर्शकों ने पहले भाग में बेहद पसंद किया था। उनके अभिनय में जो दर्द, प्रेम और संघर्ष की झलक थी, उसने फिल्म को एक अलग पहचान दी थी। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि वह अपने किरदार में उसी गहराई को लेकर लौटेंगे।
View this post on Instagram
A post shared by Vishesh Films (@visheshfilms)
फिल्म की एक और खास बात है दिशा पटानी की एंट्री। यह पहली बार होगा जब वह इस फ्रेंचाइज़ी का हिस्सा बनेंगी। दिशा ने अपने करियर में “एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी”, “बागी 2”, “मलंग” और “कल्कि 2898 एडी” जैसी फिल्मों में काम किया है। उनकी मौजूदगी फिल्म में एक नया आयाम जोड़ सकती है और दर्शकों को कुछ अलग देखने को मिल सकता है।
फिल्म का निर्देशन नितिन कक्कड़ कर रहे हैं, जो अपनी अलग तरह की कहानी कहने के लिए जाने जाते हैं। वहीं, इसकी कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है। निर्माता के रूप में विशेष भट्ट इस प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं, जिन्होंने पहले भी कई सफल और यादगार फिल्में दी हैं। उन्होंने कहा है कि “अवारापन” सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक भावना है, जिसे बड़े पर्दे पर ही सही तरीके से महसूस किया जा सकता है।
फिल्म की कहानी को लेकर अभी ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसे एक एक्शन-ड्रामा बताया जा रहा है, जिसमें प्रेम, मृत्यु और मुक्ति जैसे गहरे विषयों को छुआ जाएगा। साथ ही, फिल्म में बड़े पैमाने पर शूट किए गए दृश्य और विदेशी लोकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं।
“अवारापन 2” की रिलीज़ डेट भी काफी रणनीतिक तरीके से चुनी गई है। 14 अगस्त का समय भारत में स्वतंत्रता दिवस के आसपास का होता है, जब सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या अधिक होती है। ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद है।
फिलहाल फिल्म अपने अंतिम प्रोडक्शन चरण में है और मुंबई में इसकी शूटिंग पूरी होने की कगार पर है। सोशल मीडिया पर फिल्म की पहली झलक साझा की जा चुकी है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।
कुल मिलाकर, “अवारापन 2” सिर्फ एक सीक्वल नहीं, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा का अगला अध्याय है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह फिल्म अपने पहले भाग की तरह दर्शकों के दिलों में वही जगह बना पाती है या नहीं।