अजित पवार के निधन के शोक में रंग दे बसंती के मेकर्स ने टाली स्पेशल स्क्रीनिंग, लिखा- 'इस दुख की घड़ी में हम..

मुंबई. राकेश ओमप्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी ‘रंग दे बसंती’ को 26 जनवरी को रिलीज हुए 20 साल पूरे हो गए हैं। इस खुशी में मेकर्स फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखने वाले थे, लेकिन इसी बीच देश के लिए दुखद खबर सामने आई। पूर्व लोकसभा सांसद अजित पवार के अचानक निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। इस दुखद घटना को देखते हुए फिल्म के निर्माताओं ने ‘रंग दे बसंती’ की प्रस्तावित स्पेशल स्क्रीनिंग को टालने का फैसला लिया है।





'रंग दे बसंती' की स्क्रीनिंग 30 जनवरी को आयोजित की जानी थी, लेकिन अजित पवार के निधन पर मेकर्स ने शोक जताते हुए इसे पोस्टपोन कर दिया गया है।

सोशल मीडिया के जरिए मेकर्स ने इस फैसले की जानकारी शेयर करते हुए पूर्व सांसद के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, 'श्री अजित पवार जी के असामयिक निधन और राज्य में शोक की अवधि को देखते हुए, 30 जनवरी को होने वाली रंग दे बसंती की स्पेशल स्क्रीनिंग को पोस्टपोन किया जाता है। इस दुख की घड़ी में हम देश के साथ शोक में शामिल हैं और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।



फिल्म से जुड़े इस फैसले को लेकर फैंस भी समझदारी और संवेदनशीलता दिखाते नजर आ रहे हैं और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।