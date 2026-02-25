'धुरंधर' देख क्रेजी हुए शत्रुघ्न सिन्हा, लंबा-चौड़ा पोस्ट लिख की पूरी टीम की तारीफ, फिल्म को बताया मास्टरपीस

Edited By suman prajapati, Updated: 25 Feb, 2026 05:23 PM
मुंबई. पिछले साल रिलीज हुई रणवीर सिंह की सुपरहिट फिल्म धुरंधर अब तक भी खूब नाम कमा रही है। वहीं, अब इसका सीक्वल अगले महीने रिलीज होने जा रहा है, लेकिन पहले भाग का क्रेज अभी भी दर्शकों के बीच कायम है। इसी बीच दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में धुरंधर देखी और सोशल मीडिया पर खुलकर तारीफ की।
शत्रुघ्न सिन्हा ने किया रिव्यू
फिल्म देखने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने आधिकारिक X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर लंबा पोस्ट लिखते हुए फिल्म की जमकर सराहना की। उन्होंने लिखा- वाह! अभी-अभी सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्म 'धुरंधर' देखी, जो एक बेहतरीन मास्टरपीस है। कौन सी 'प्रोपेगैंडा' फ़िल्म??? फ़िल्म तो फ़िल्म ही होती है। यह एक बेहतरीन फ़िल्म है, दिलचस्प और मनोरंजन से भरपूर, जिसे ईमानदारी से बनाया गया है। सेट भी बैंकॉक, थाईलैंड (पाकिस्तान को दिखाते हुए) में बहुत ही असली जैसे खूबसूरती से बनाए गए हैं।
आगे उन्होंने लिखा- टेक्निकली शानदार, बेहतरीन एडिटिंग के साथ। सिनेमैटोग्राफर अपने बेहतरीन काम के लिए तारीफ़ के हक़दार हैं। पूरी बेहद टैलेंटेड कास्ट और क्रू को बधाई जिन्होंने इस फ़िल्म को देखने में मज़ेदार बनाया है! हर कोई बहुत शानदार लग रहा है। हमारे इकलौते रणवीर सिंह
आगे स्टार्स की तारीफ करते हुए शत्रुघ्न ने लिखा- रणवीर सिंह इस रोल में फिट बैठते हैं और शानदार हैं, सबसे काबिल पिता स्वर्गीय और महान #SunilDutt के काबिल बेटे संजय दत्त
शानदार हैं, हमारे प्यारे महान विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना अब एक असाधारण रोल निभाकर अपनी पहचान बना रहे हैं और अपनी शानदार परफॉर्मेंस से एक बहुत गहरी छाप छोड़ रहे हैं, जिसे आदित्य धर ने अच्छे से डायरेक्ट किया है और यूट्यूब के ज़रिए सही तरीके से मार्केटिंग की है, जो इसे दिखाता है।
दिग्गज एक्टर ने और लिखा- सोने पे सुहागा, निश्चित रूप से हमारे प्यारे दोस्त राकेश बेदी हैं जिन्होंने एक शानदार और कमाल के रोल के साथ एक बेहतरीन बैलेंसिंग एक्ट के साथ हमारा दिल जीत लिया है जो सिर्फ वही कर सकते थे। म्यूज़िक और कोरियोग्राफी ने सिनेमा में क्रांति ला दी है, खासकर 'शरारत' और 'इश्क जलाकर-कारवां' बहुत मज़ेदार, पैर थिरकाने वाले हैं और इन्हें बार-बार देखा जा सकता है। साथ ही, एक दमदार कैमियो में हमारी चार्मिंग सौम्या टंडन भी हैं, जो सबसे अलग हैं। टीम #धुरंधर की शानदार परफॉर्मेंस का क्रेडिट अब सिनेमा में 'रोल मॉडल' AdityaDharFilms को जाता है।
अपने पोस्ट के अंत में शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म को एक यादगार सिनेमाई अनुभव बताते हुए कहा कि ऐसी फिल्मों पर भारतीय सिनेमा को गर्व होना चाहिए। उन्होंने अपने संदेश का समापन ‘भारतीय सिनेमा जिंदाबाद, जय हिंद’ के साथ किया।